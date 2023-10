Mejorando la Ley de Fomento de Exportaciones no Petroleras aprobada por la Asamblea Nacional en 2020: Diez claves esenciales.

La Asamblea Nacional (AN) de 2020 aprobó en primera discusión, el 26 de septiembre, la Ley de Fomento a las Exportaciones no Petroleras con el objetivo de promover la inversión nacional y extranjera en sectores distintos a la producción de crudo y reducir la dependencia del país de las divisas que aporta Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

El proyecto de ley, propuesto por el Ejecutivo Nacional y discutido con sectores como Fedeindustria, consta de 33 artículos distribuidos en cinco capítulos. Según la exposición de motivos presentada por el diputado (Psuv) Jesús Faría, esta legislación busca establecer las bases legales para la comercialización de bienes y servicios venezolanos en los mercados internacionales, con el fin de contribuir al desarrollo económico del país.

A pesar de las sanciones internacionales y las dificultades económicas, el chavismo promete una recuperación económica con el apoyo de los convenios suscritos recientemente con China, así como una eventual reelección de Nicolás Maduro en 2024.

Sin embargo, para la directora de la Cámara de Comercio de La Guaira, Cipriana Ramos, esta propuesta legal no es más que una “declaración de principios” y no ofrece una visión clara sobre cómo se fomentarán las exportaciones no tradicionales. Además, señala que en un país donde ni siquiera hay suficiente gasoil para el transporte de mercancías, resulta difícil impulsar este tipo de exportaciones.

A continuación, presentamos diez claves del proyecto de ley consultado con sectores como Fedeindustria:

1. Simplificación de trámites de exportación: El artículo 10 establece que el Ejecutivo podrá suprimir trámites administrativos innecesarios y optimizar y automatizar los trámites para agilizar el proceso de exportación.

2. Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE): El artículo 11 establece la creación de una ventanilla única para gestionar los trámites y permisos requeridos para la exportación de bienes y servicios no petroleros. Esta herramienta permitirá unificar digitalmente la información y documentación necesaria.

3. Sectores a impulsar: Aunque la ley no especifica los sectores a impulsar, el diputado Faría mencionó durante la discusión que se busca promover las exportaciones en sectores petroquímicos, siderúrgicos, productores de hierro, aluminio, agrícolas, pesqueros, forestales, entre otros, debido a su alto potencial.

4. Estímulos tributarios: El artículo 19 establece que el Ejecutivo Nacional podrá establecer estímulos tributarios para reducir o eliminar la carga impositiva a los productores con vocación exportadora no petrolera, con el objetivo de estimular las actividades de interés nacional.

5. Inclusión de comunas y pequeñas industrias: La ley incorpora a las comunas, pequeñas y medianas industrias y emprendimientos con el objetivo de estimular la producción para la exportación de bienes y servicios no petroleros.

6. Unidad de Estadística y Análisis: Se crea una unidad de estadística y análisis en el Ministerio de Comercio Exterior para estudiar, hacer seguimiento y evaluar los flujos de exportaciones del país, con el fin de contribuir al diseño e implementación de políticas públicas en esta materia.

7. Agencia de promoción de exportaciones: También se crea una agencia de promoción de exportaciones que tendrá como funciones identificar, sistematizar y mantener actualizada la oferta exportable del país, así como generar programas de asistencia técnica al exportador.

8. Fondo Nacional para la Exportación: Se crea un fondo con el objetivo de financiar las actividades relacionadas con la promoción de la exportación de bienes y servicios no petroleros. Este fondo se nutrirá inicialmente con recursos provenientes de la industria petrolera, mientras se logra la diversificación de la economía. Además, contará con un aporte del 0,5% del valor FOB de las actividades de importación.

9. Eliminación del Cencoex: La ley ordena la eliminación del Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex) y sus funciones serán asumidas por el Ministerio de Comercio Nacional.

10. Implicaciones de la ley: A pesar de los esfuerzos por promover las exportaciones no petroleras, algunos expertos y representantes del sector empresarial señalan que la ley no aborda de manera integral los desafíos que enfrenta el país, como la escasez de gasoil y los problemas en los procesos aduaneros.

En resumen, la Ley de Fomento a las Exportaciones no Petroleras busca promover la inversión y reducir la dependencia del petróleo en Venezuela. Sin embargo, algunos sectores dudan de su efectividad debido a las dificultades económicas y los problemas operativos que persisten en el país.