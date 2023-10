Según analistas, mantener una distancia prudente con Noboa podría influir en las relaciones entre Venezuela y Ecuador

El empresario de centroderecha, Daniel Noboa, se convirtió en el nuevo presidente de Ecuador, sustituyendo a Guillermo Lasso. Con un 52,1% de los votos, Noboa espera llevar a cabo una gestión similar a la del presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, manteniendo un bajo perfil en política exterior y sin buscar una alianza con el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. Aunque la crisis en Venezuela ya no es una prioridad en la región, las negociaciones entre Miraflores y Estados Unidos mantienen el tema en la agenda. Ecuador es el cuarto país de la región con mayor número de migrantes venezolanos, con aproximadamente 443 mil en el país. El presidente saliente, Guillermo Lasso, no ha reconocido a Maduro como presidente de Venezuela y ha expresado su apoyo a las políticas a favor de los migrantes venezolanos. Noboa, por su parte, se espera que se concentre en los problemas internos de Ecuador, como la seguridad y el narcotráfico. A diferencia de Lasso, Noboa debe construir gobernabilidad y hacer alianzas con sectores como el indígena y la izquierda moderada. Aunque el correísmo sufrió una derrota en las elecciones, aún no está muerto y dependerá de la gestión de Noboa mantener y aumentar el rechazo hacia este movimiento político.