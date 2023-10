Jorge Rodríguez confirma que los políticos inhabilitados no son elegibles como candidatos.

Jorge Rodríguez, jefe de la delegación del gobierno de Venezuela que firmó dos acuerdos parciales con la Plataforma Unitaria, anunció que se ha dado un primer paso para el levantamiento de las sanciones contra Venezuela. Sin embargo, reiteró que no se levantarán las inhabilitaciones políticas contra los candidatos.

Rodríguez aclaró que si una persona recibió una inhabilitación administrativa por parte de la Contraloría General de la República, no puede ser candidato. “Quiero aclarar eso porque en esta etapa del proceso, el párrafo se refería a los derechos de todos. Que no tendrán ninguna otra limitación que no sea la que está establecida en la Constitución y las leyes de la República”, añadió Rodríguez.

Estas declaraciones contrastan con las del representante de la Plataforma Unitaria, Gerardo Blyde, quien afirmó que con el acuerdo suscrito se establece una ruta para que los candidatos inhabilitados y los partidos políticos recuperen sus derechos con celeridad.

“Cualquier venezolano de manera unánime dirá que deben ser levantadas todas las sanciones y hoy hemos dado un paso importante a través de la suscripción de un acuerdo parcial”, aseguró Rodríguez durante una rueda de prensa desde Barbados.

El presidente de la Asamblea Nacional también hizo hincapié en la necesidad del levantamiento de sanciones. “Ahora viene el proceso de sanación para que el pueblo de Venezuela recupere el estado de bienestar”.

En cuanto al acuerdo electoral, Rodríguez afirmó que la intención de la Plataforma Unitaria y el gobierno al firmar este acuerdo político es sentar las bases para un acuerdo que establezca las reglas para las próximas elecciones presidenciales. “Vamos a unas elecciones y quien ganó, ganó, y quién perdió, perdió. Lo que debe ser reconocido por los actores políticos y el pueblo de Venezuela”, enfatizó el vocero del gobierno venezolano.

Además, el gobierno de Venezuela y la oposición política acordaron hacer una defensa conjunta de la Guayana Esequiba, territorio en disputa con el gobierno de Guyana. Rodríguez consideró este tema como algo trascendental y señaló que, por una omisión de los negociadores, no fue leído durante la firma del acuerdo.

Las partes también acordaron “ratificar los derechos históricos, soberanos e inalienables de Venezuela sobre el territorio de la Guayana Esequiba y defender la plena vigencia del acuerdo de Ginebra de 1966, como el instrumento jurídico que compromete a las partes a alcanzar un acuerdo práctico y mutuamente satisfactorio de la controversia territorial”. Asimismo, acordaron “rechazar las acciones unilaterales de Guyana en contravención del derecho internacional, relacionadas con el otorgamiento de concesiones de exploración y explotación energética en áreas marinas y submarinas pendientes de delimitar entre los dos Estados”.

El acuerdo también incluye la defensa de los bienes y la propiedad de la empresa Citgo (filial de la petrolera estatal Pdvsa en Estados Unidos) y el compromiso de hacer esfuerzos para la preservación de los activos de Venezuela en el exterior, así como para la defensa de la integridad territorial venezolana y la soberanía nacional.

Con información de EFE.