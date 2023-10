La respuesta de los presidentes y gobiernos ante el reinicio de diálogo en Venezuela.

El reinicio del diálogo entre el chavismo y la plataforma unitaria ha generado reacciones por parte de presidentes y gobiernos de la región, quienes han saludado el regreso a las conversaciones que estuvieron paralizadas durante casi 11 meses.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, fue uno de los que respaldó esta decisión. En abril pasado, convocó a una cumbre internacional sobre el diálogo en Venezuela, la cual no tuvo los resultados esperados debido a la falta de reactivación de la mesa de México. A pesar de esto, Petro celebró el comunicado de la embajada de Noruega en México sobre el retorno a las conversaciones.

“Felicito profundamente a la oposición venezolana, al gobierno de Venezuela, al reino de Noruega y al gobierno de EE. UU. por abrir un canal de diálogo para superar los conflictos políticos en el hermano país”, escribió en su cuenta de Twitter.

Desde Brasil, la Cancillería informó que el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva y su homólogo Nicolás Maduro sostuvieron una conversación el lunes. Entre los temas abordados, Lula preguntó a Maduro sobre las negociaciones y el papel de Estados Unidos, quien prometió levantar sanciones si se celebraban elecciones libres en 2024.

Estados Unidos señaló que esta era una oportunidad para retomar las negociaciones en México. “Damos la bienvenida al regreso a las conversaciones lideradas por Venezuela en Barbados, que representan un camino viable hacia elecciones competitivas”, publicó Brian Nichols, Subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado.

La canciller mexicana Alicia Bárcena, quien visitó Venezuela el lunes y se reunió con la vicepresidenta Delcy Rodríguez y más tarde con Maduro, también se pronunció a favor del reinicio de las negociaciones. “Celebramos que se retome el proceso de diálogo y negociación que se firmó en México y que se llevará a cabo mañana en Barbados entre el Gobierno y la Plataforma Unitaria en presencia de México”, dijo en su cuenta de Twitter.

En cuanto a los acuerdos alcanzados, se acordó la no interferencia del chavismo en las elecciones primarias de la oposición, que se llevarán a cabo el 22 de octubre, y la liberación de entre 25 y 100 presos políticos. Otros puntos abordados incluyen la elaboración de un cronograma electoral para las elecciones presidenciales, el levantamiento de algunas sanciones para descongelar fondos y la implementación de un sistema de incentivos que permita a Estados Unidos flexibilizar sanciones.

Maduro rechazó que haya conversado con Estados Unidos para llegar a acuerdos con la oposición y aseguró que Venezuela está trabajando seriamente por hacer justicia. También manifestó que se están logrando acuerdos beneficiosos para el país y mencionó las garantías electorales.

La oposición se ha mostrado cautelosa frente al reinicio del diálogo, especialmente debido a las próximas elecciones primarias. Gerardo Blyde, jefe de la delegación de la plataforma unitaria, simplemente compartió el anuncio de la embajada de Noruega en México, mientras que Stalin González, uno de los delegados, afirmó que el objetivo es buscar consensos que beneficien a los venezolanos.

Uno de los temas en los que no hay consenso entre las partes es respecto a las inhabilitaciones. La candidata con mayor intención de voto en las encuestas, María Corina Machado, es la única que sigue en carrera y enfrenta una sanción de este tipo. Machado ha preferido no opinar sobre el reinicio del diálogo, ya que no forma parte de las negociaciones actuales ni de procesos anteriores.