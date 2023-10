La posición de María Corina sobre los acuerdos de Barbados no ofrece claridad para el camino hacia 2024

María Corina Machado, coordinadora nacional de Vente Venezuela y candidata a las primarias, hizo declaraciones este miércoles sobre los acuerdos firmados en Barbados entre la plataforma unitaria de la oposición y el chavismo gobernante.

En un comunicado publicado en sus redes sociales, Machado reiteró que no forma parte de las actuales negociaciones ni lo hizo en el pasado, unas afirmaciones que ha venido repitiendo desde hace dos semanas cuando se informó por primera vez sobre esta nueva ronda de negociaciones. Según ella, el texto del acuerdo no ofrece certezas a los venezolanos ya que no especifica las acciones ni los plazos específicos que establecerían la ruta hacia 2024.

Sin embargo, el jefe de la delegación opositora, Gerardo Blyde, ha insistido en que los puntos 1 y 11 del acuerdo, que hablan del respeto a la Constitución y de las garantías electorales, respectivamente, allanan el camino para levantar las inhabilitaciones políticas que afectan a Machado y a otros. Aunque el documento no menciona a los presos políticos, Blyde aseguró que es una de las principales preocupaciones de la plataforma unitaria y prometió que en las próximas semanas habrá anuncios al respecto.

En su comunicado, Machado recordó la exigencia de libertad inmediata para todos los presos políticos, civiles y militares, así como el cese de la persecución y garantías para una elección presidencial en la que se respeten los derechos políticos y civiles de todos los venezolanos.

Además, Machado invitó a la población venezolana a votar masivamente en las primarias que se celebrarán este domingo 22 de octubre, un proceso que se desarrollará sin intervención del chavismo, tras los acuerdos de Barbados.

El acuerdo de Barbados incluye 12 puntos, entre los que se encuentran la celebración de elecciones presidenciales en el segundo semestre de 2024, el respeto a la Constitución, auditorías de los comicios, inscripción y actualización del Registro Electoral, presencia de misiones técnicas de observación electoral de organizaciones internacionales, libre elección de candidatos presidenciales sin intervención del otro bando, acceso a los medios de comunicación, desplazamiento por todo el país, seguridad y respeto a la libertad de expresión.