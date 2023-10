Proceso de votación en las primarias opositoras del 22 de octubre: todo lo que necesitas saber

Este domingo 22 de octubre se llevarán a cabo las elecciones primarias de la oposición en Venezuela. Estas elecciones tienen como objetivo seleccionar al candidato unitario para las elecciones presidenciales de 2024 a través del voto popular. Se espera que la jornada electoral comience a las 8:00 am en 3.010 centros de votación distribuidos en todo el país. La duración estimada de las elecciones es de 10 horas, o hasta que el último elector haya emitido su voto. Cabe destacar que la Comisión Nacional de la Primaria tiene la facultad de extender el horario de cierre de las mesas de votación si así lo considera necesario.

En cuanto al voto en el extranjero, se establecieron horarios específicos para 80 ciudades en 30 países. En América, el horario de votación será de 8:00 am a 4:00 pm, con excepción de Chile que será de 9:00 am a 5:00 pm (hora del Metro). En Europa, el horario establecido es de 10:00 am a 6:00 pm, mientras que en Sidney, Australia, será de 8:00 am a 4:00 pm.

Para participar en las primarias, es necesario ubicar el centro de votación correspondiente. Se puede utilizar el buscador de la primaria ingresando el número de cédula y fecha de nacimiento en el sitio web http://buscadorprimaria2023.com. Una vez ingresados los datos, se mostrará la dirección exacta del centro de votación, que puede variar del lugar tradicional donde se vota. También se puede acceder a esta información a través de la página web de la Comisión de Primaria en comisiondeprimariave.org.

Es importante tener en cuenta que algunos centros de votación han sido cambiados de dirección por problemas logísticos, por lo que se recomienda revisar la ubicación del centro uno o dos días antes de la elección para evitar confusiones.

En el día de la votación, habrá voluntarios de las organizaciones políticas y civiles en los alrededores de los centros de votación para brindar orientación a los electores. También se ha habilitado una línea de Whatsapp (0424-1463558) a través de la cual se puede solicitar y recibir información adicional.

Al llegar al centro de votación en el horario establecido, se implementará un sistema manual en forma de herradura. Los electores deberán presentar su cédula laminada, y el miembro de mesa verificará su identidad en el cuaderno de votación. Una vez verificada la identidad, se le indicará al elector dónde firmar y se le devolverá su cédula. Luego, el elector se dirigirá al presidente de la mesa.

Si el elector requiere asistencia para votar, podrá contar con un acompañante. Sin embargo, este acompañante solo podrá asistir a un elector y deberá llenar una planilla de registro y control.

El presidente de la mesa preguntará al elector si sabe cómo votar. En caso de que la respuesta sea negativa, se le explicará el procedimiento. Si la respuesta es positiva, se le indicará que se dirija detrás del parabán, donde se le entregará la boleta electoral. El elector deberá marcar una X en el óvalo que corresponda a la opción de su preferencia, doblar la boleta y depositarla en la urna electoral.

Es importante destacar que en la boleta electoral aparecerán los nombres de tres candidatos que se retiraron de la primaria: Capriles Radonski, Roberto Enríquez y Freddy Superlano. Si se marca la opción de Capriles Radonski o Roberto Enríquez, el voto será nulo, ya que estos candidatos no declinaron a favor de ningún otro. Por otro lado, si se marca la opción de Superlano, el voto será sumado a la candidata María Corina Machado, ya que Superlano manifestó su apoyo hacia ella ante la Comisión Nacional de la Primaria.

En resumen, las elecciones primarias de la oposición en Venezuela son un paso importante en el proceso democrático del país. Los ciudadanos tienen la oportunidad de elegir al candidato unitario para las elecciones presidenciales de 2024 a través del voto. Es fundamental conocer el centro de votación correspondiente y seguir el procedimiento establecido para emitir el voto correctamente.