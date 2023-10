Sugerencia de mejora: “Gloria Pinho opina: Es necesario que María Corina se retire”

La oposición celebrará elecciones primarias el próximo 22 de octubre. En el camino hacia este evento electoral, Gloria Pinho, candidata independiente, se reunió con el periodista venezolano Michel Caballero en su programa “Hablando Claro”.

Durante la entrevista, Pinho destacó que no fue invitada al primer debate y que tampoco fue notificada sobre la suspensión del segundo debate. Según relató, tuvo conocimiento de esta noticia a través de los medios de comunicación.

La cita no se llevó a cabo debido a la retirada de tres candidatos de la contienda. Pinho expresó su frustración por no haber sido notificada y haber tenido que buscar la información por su cuenta.

En cuanto a la situación de los debates y la realización de las primarias, Pinho señaló que las castas políticas están jugando nuevamente a su favor. A pesar de las controversias en torno a las elecciones primarias, la candidata resaltó que su equipo ha estado trabajando durante meses para crear las condiciones necesarias.

Pinho afirmó que, si bien confía en el proceso electoral, impugnaría los resultados si no confía en ellos. Acepta las reglas y el proceso, pero está dispuesta a actuar si considera que es necesario.

En cuanto a la inhabilitación de María Corina Machado, Pinho afirmó que no se puede pasar por encima del electorado y que lo correcto sería apartarse en lugar de engañar a los ciudadanos. Además, señaló que las primarias opositoras no están diseñadas para los partidos políticos ni para voluntades individualistas. Considera que si alguien está inhabilitado y realmente busca la unidad de la oposición, debe dar espacio a quienes no lo están para representar a las mayorías.

En resumen, Gloria Pinho se encuentra preparada para participar en las elecciones primarias de la oposición y confía en el proceso, aunque está dispuesta a impugnar los resultados si considera que es necesario. Además, critica la falta de notificación y transparencia en los debates y opina que las primarias deben priorizar la unidad y representación de las mayorías.

Con información de venezuela-news.com