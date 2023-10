Estreno mundial del documental venezolano “Esto es Frontera” en el prestigioso Festival de Documentales de Nueva York – “Esto es Frontera”, un documental penetrante que explora la vida en la frontera entre Colombia y Venezuela, está preparado para su estreno mundial en el Festival de Documentales de Nueva York (DOC NYC), proyectándose en el cine Village East by Angelika.

El trabajo es fruto de la colaboración entre el documentalista Braulio Jatar Martínez y Anais Michel, quienes se han involucrado en todos los aspectos, desde la recaudación de fondos hasta la producción y edición.

El documental, que ha requerido cuatro años de dedicación, esfuerzo y sacrificio, narra la compleja y urgente situación de las comunidades fronterizas. Se centra en las vivencias de Español y Barrabás, dos “coyotes” o traficantes de personas, mostrando su lucha por sobrevivir en un entorno hostil. La técnica observacional utilizada por los directores ofrece una visión profunda de por qué las personas deciden emprender viajes que ponen en riesgo sus vidas.

En palabras de Murtada Elfadl, el documental es “crudo, sin concesiones y provoca reflexión”, proporcionando un análisis sin precedentes de la realidad migratoria. La presentación destacará por su autenticidad y por un afiche promocional impresionante, diseñado por el reconocido artista @derekprints.

La primera proyección, programada para el 11 de noviembre, incluirá una sesión de preguntas y respuestas con los cineastas e invitados especiales, permitiendo una discusión enriquecedora sobre las temáticas abordadas.

Además, el evento se compromete con la accesibilidad, ofreciendo subtítulos para las proyecciones presenciales y auriculares de amplificación de sonido en el IFC Center y Village East by Angelika. También se dispondrá de un bucle T-Coil para dispositivos compatibles.

“Esto es Frontera” ha sido posible gracias al apoyo de varios colaboradores que contribuyeron al proyecto durante la fase de recaudación de fondos en 2020. Tanto Jatar como Michel han expresado su profundo agradecimiento hacia todos los que han hecho posible este proyecto.

Respecto a este apoyo, Jatar compartió un mensaje de agradecimiento en su cuenta de Twitter @brauliojatarm: “Muchas personas que agradecer. Muchos de ustedes aportaron a nuestro proyecto en el 2020 cuando estábamos recaudando fondos. A todos, gracias! Han sido 4 años de trabajo y sacrificio y estamos emocionados por compartir el producto final con ustedes.”

Este estreno en el DOC NYC, conocido por ser el festival de documentales más grande de Estados Unidos, representa una oportunidad extraordinaria para aumentar la conciencia sobre las duras realidades en las fronteras de Venezuela y Colombia. Además, enfatiza la importancia de las historias humanas detrás de los titulares políticos.

Los interesados en “Esto es Frontera” y su estreno están invitados a seguir las actualizaciones en las cuentas de Twitter de Braulio Jatar @brauliojatarm y del festival @DOCNYCfest.

Link al documental At the Border

World Premiere of Venezuelan Documentary “Esto es Frontera” at the Prestigious New York Documentary Festival

New York, NY – “Esto es Frontera,” a poignant documentary exploring life on the border between Colombia and Venezuela, is set for its world premiere at the New York Documentary Festival (DOC NYC), showing at the Village East by Angelika cinema. The work is the result of a collaboration between documentary filmmaker Braulio Jatar Martínez and Anais Michel, who have been involved in every aspect from fundraising to production and editing.

The documentary, which has required four years of dedication, effort, and sacrifice, narrates the complex and urgent situation of border communities. It focuses on the experiences of Español and Barrabás, two “coyotes” or human smugglers, showcasing their struggle to survive in a hostile environment. The observational technique used by the directors offers a deep insight into why individuals undertake life-threatening journeys.

In the words of Murtada Elfadl, the documentary is “gritty, uncompromising, and thought-provoking,” providing an unprecedented analysis of the migratory reality. The presentation will stand out for its authenticity and a striking promotional poster, designed by the renowned artist @derekprints.

The first screening, scheduled for November 11, will include a Q&A session with the filmmakers and special guests, allowing for enriching discussion on the themes addressed. Additionally, the event is committed to accessibility, offering closed captioning for in-person screenings and sound amplification headphones at the IFC Center and Village East by Angelika. A T-Coil loop will also be available for compatible devices.

“Esto es Frontera” has been made possible thanks to the support of several collaborators who contributed to the project during the fundraising phase in 2020. Both Jatar and Michel have expressed their deep gratitude towards everyone who has made this project possible.

Regarding this support, Jatar shared a message of thanks on his Twitter account @brauliojatarm: “Many people to thank. Many of you contributed to our project in 2020 when we were fundraising. To everyone, thank you! It has been 4 years of work and sacrifice, and we are excited to share the final product with you.”

This premiere at DOC NYC, known for being the largest documentary festival in the United States, represents an extraordinary opportunity to raise awareness about the harsh realities on the borders of Venezuela and Colombia. Moreover, it emphasizes the importance of the human stories behind political headlines.

Those interested in “Esto es Frontera” and its premiere are invited to follow updates on the Twitter accounts of Braulio Jatar @brauliojatarm and the festival @DOCNYCfest.

Link to the site At the Border Doc NYC