Invisibilidad de los independientes causada por políticos tradicionales: una problemática a mejorar

La precandidata presidencial Gloria Pinho ejerció su derecho al voto y enfatizó que la transformación del país solo se logrará mediante el cambio de los partidos políticos tradicionales. Durante una entrevista exclusiva con Venezuela News, Pinho reconoció la existencia de sectarismo por parte de la oposición durante este proceso electoral.

“Lo que sucedió fue que algunos miembros de partidos políticos y algunos partidos políticos excluyeron a los independientes. No nos dieron las mismas oportunidades. Cuando revisas las entrevistas en los diferentes medios de comunicación, ningún medio internacional me entrevistó. ¿Por qué los medios internacionales, como los de Miami, no me conocen? Es porque no me dieron la misma visibilidad que a los otros partidos políticos”, explicó Pinho.

Además, denunció que los partidos políticos tradicionales se encargaron de invisibilizar a los candidatos independientes porque estos ofrecen un verdadero cambio. “Los partidos políticos tradicionales se encargaron de ignorarnos. ¿Por qué se suspendió el debate del miércoles? Porque no querían escucharnos a nosotros, los independientes, porque estamos cansados de la oposición y del gobierno. Los independientes estamos en la calle porque queremos este cambio, queremos que la gente salga a votar, pero necesitamos un verdadero cambio”, afirmó Pinho.

Asimismo, Pinho manifestó que en Venezuela existe un fanatismo exacerbado y que la transformación solo se logrará con el cambio de la casta política tradicional. “Queremos ver qué sucederá a partir de mañana, si este fanatismo no llevará a la desilusión y la desesperanza. Nosotros apostamos por la vía electoral”, concluyó.

Con información de venezuela-news.com