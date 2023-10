Largas colas de votantes se forman en el centro de Caracas

Tras una larga espera de más de tres horas, Jennifer Cedeño, una joven de 27 años que solo ha votado una vez en un proceso nacional, finalmente logró sufragar. A pesar de la inclemencia del tiempo, Cedeño aguantó una hora de lluvia resguardándose bajo la marquesina de un edificio en el centro de Caracas, donde se encontraban más de cien personas formando fila en la avenida Panteón.

Durante la lluvia, los miembros de mesa tuvieron que detener el proceso para proteger el material de votación de la humedad. Utilizando bolsas negras como protección, cubrieron las cajas y las tarjetas, y colocaron mesas encima para que funcionaran como paraguas improvisados. Una vez que la lluvia cesó, se reanudó la votación.

Los miembros de las tres mesas ubicadas en el edificio Wrangler verificaron rápidamente los cuadernos para confirmar la identidad de los votantes y entregarles el material correspondiente. A pesar de tener votantes de cuatro centros educativos diferentes, Armando Zuloaga, El Junkal, Santos Michelena y Brisas del Panteón, lograron realizar su labor de manera eficiente.

Jennifer Cedeño tomó la decisión de ir a votar a pesar de las dificultades. Aunque había participado activamente en las elecciones parlamentarias anteriores y había considerado que la vía electoral podría no tener sentido en medio de la crisis del país, reflexionó sobre la importancia de tomar acción y no quedarse en casa. Su motivación adicional fue el deseo de no abandonar a su familia y de asegurar un futuro mejor para su hermano.

A las 4:30 de la tarde, aún había más de cien personas en la cola y continuaban llegando votantes al centro de votación, algunos provenientes de los liceos cercanos. La Comisión Nacional de Primarias declaró el cierre del proceso en los centros nucleados donde no había electores en cola, pero se mantuvieron abiertos aquellos donde aún había ciudadanos esperando para escoger a uno de los diez candidatos presidenciales de la plataforma unitaria de la oposición para los comicios del año 2024.

En resumen, a pesar de las dificultades climáticas y las largas esperas, los votantes en el centro de Caracas demostraron su compromiso con el proceso electoral y su determinación de participar en la selección del próximo candidato presidencial de la oposición.