Bonos de la Patria: ¿Qué bonos están programados para ser pagados en las últimas semanas de octubre de 2023?

El mes de octubre aún no termina y el Gobierno Bolivariano continúa entregando varias asistencias económicas al pueblo venezolano.

Todavía hay varios Bonos de la Patria pendientes de pago en las últimas semanas de octubre de 2023.

El pago de cada uno de ellos se realizará a través del Sistema Patria, como de costumbre.

La entrega de los bonos se anunciará a través de todas las líneas telefónicas y la aplicación veMonedero.

Los bonos y los montos que se asignarán en los próximos días de octubre de 2023 son los siguientes:

100 % Escolaridad (99,00 Bs.)

Premio a tuiteros (45,00 a 90,00 Bs.)

Bono Especial de Corresponsabilidad y Formación (1.720,00 a 5.940,00 Bs.)

2do Bono Especial (150,00 Bs.)

Economía Familiar (103,20 Bs.)

Cultores Populares (495,00 Bs.)

Cuadrantes de Paz (1.700,00 Bs.)

Los Bonos de la Patria son una medida implementada por el Estado de Venezuela para brindar apoyo económico a la población y cubrir sus necesidades cotidianas.

Con información de venezuela-news.com