Celebrando el aniversario de la histórica actuación de Howie Reed en la LVBP, 55 años después

Mañana se celebrará el 55 aniversario de un hito histórico en el béisbol venezolano. Fue un 24 de octubre de 1968 cuando Howie Reed, lanzador estadounidense de 32 años perteneciente a los Leones del Caracas, se convirtió en protagonista de un no hit no run contra los Navegantes del Magallanes. El partido, disputado en el Estadio Universitario, terminó con una victoria contundente del equipo melenudo por 5-0.

Reed, quien formó batería con el receptor cubano Roberto “Musulungo” Herrera, logró el tercer no hit no run en la historia de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP). Durante su joya monticular, estuvo muy cerca de completar un juego perfecto, permitiendo que solo un bateador del Magallanes se embasara. Esta situación se dio gracias a una discutida base por bolas a Bruce Look en el séptimo inning.

“En el séptimo inning, el camarero cubano Hiraldo ‘Chico’ Ruiz salvó la hazaña lanzándose de cabeza para robarle un hit a Gustavo Gil”, señaló el historiador Javier González, quien destacó la importancia de esta jugada en el desarrollo del juego.

Este fue el tercer no hit no run que Caracas logró contra Magallanes. El primero fue en manos del zurdo estadounidense Lenny Jochim, el 8 de diciembre de 1955, en el parque de Los Chaguaramos.

Howie Reed, un experimentado serpentinero con 11 años de experiencia en Ligas Menores y pasantías en las Grandes Ligas con los Atléticos de Kansas City, Dodgers de Los Ángeles y Serafines de California, dominó a los bateadores del Magallanes durante toda la noche. Utilizando sus sliders y una tremenda curva, Reed ponchó a 6 bateadores y mantuvo a raya a los toleteros enemigos. Solo Look logró negociarle una base por bolas.

El público, consciente de la hazaña que se estaba viviendo, coreó los últimos seis bateadores que se enfrentaron a Reed y le tributó una prolongada ovación cuando el veterano lanzador recibió las felicitaciones de sus compañeros tras completar el out número 27.

Howie Reed, nacido en Dallas, Texas, el 21 de diciembre de 1936, dejó una marca imborrable en la LVBP durante la temporada 1968-1969. En 23 encuentros, que incluyeron 17 aperturas y 146 episodios, obtuvo un récord de 11 victorias y 7 derrotas, con una efectividad de 1.91. En total, permitió 33 carreras limpias, ponchó a 38 bateadores y otorgó 26 boletos.

En la siguiente temporada, Reed regresó con los Leones del Caracas y registró un récord de 3 victorias y 5 derrotas, con una efectividad de 2.66 en 47.1 capítulos.

El lanzador estadounidense debutó en las Grandes Ligas el 23 de septiembre de 1968 con los Atléticos de Kansas City, donde jugó 10 temporadas. En total, acumuló un récord de 26 victorias y 29 derrotas, con una efectividad de 3.72 en 229 juegos, 35 de ellos como abridor.

En Venezuela, Howie Reed dejó una huella imborrable, sobre todo por su hazaña contra el Magallanes, un rival eterno en el béisbol venezolano. Cabe destacar que el último no hit en la LVBP fue propinado por el lanzador derecho Anthony Lerew, de los Navegantes, ante los Leones, el domingo 21 de noviembre de 2010 en el estadio José Bernardo Pérez de Valencia.

Finalmente, es importante mencionar que en el box score de este histórico juego, la letra “O” representa los outs realizados a la defensiva, mientras que la letra “A” representa las asistencias.