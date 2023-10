Principales torneos de la Venezuela Game Show: Descubre los campeonatos más destacados

La Venezuela Game Show, uno de los eventos de videojuegos más grandes del país, ha confirmado su segunda edición para este año. Tras el éxito de la primera edición realizada en marzo, el evento ha decidido llevar a cabo una nueva edición en la Terraza del CCCT del 24 al 26 de noviembre.

La comunidad gamer de Venezuela se ha mantenido expectante ante la incertidumbre de cuáles serán los juegos que formarán parte de los torneos principales de esta nueva edición. Antes del anuncio oficial, se especulaba que juegos como EA Sports FC 24, Rocket League, League of Legends, Valorant, EA Sports FC 24 y Just Dance 2024 estarían presentes. Sin embargo, ahora podemos revelar la lista completa de los torneos que tendrán lugar durante el evento.

Los Main Events de la Venezuela Game Show Tercera edición incluirán los siguientes torneos:

– EA Sports FC 24 1 vs. 1: Primer lugar: $1.000, Segundo lugar: $500.

– EA Sports FC 24 2 vs. 2: Primer lugar: $2.000, Segundo lugar: $1.000.

– Free Fire: Primer lugar: $3.000, Segundo lugar: $1.500.

– Rocket League: Primer lugar: $3.000, Segundo lugar: $1.500.

– League of Legends: Primer lugar: $3.750, Segundo lugar: $1.875.

– Valorant: Primer lugar: $3.750, Segundo lugar: $1.875.

– Counter-Strike 2: Primer lugar: $3.750, Segundo lugar: $1.875.

– Mortal Kombat 1: Primer lugar: $1.500, Segundo lugar: $500.

– Just Dance: Primer lugar: $1.000, Segundo lugar: $500.

– Gran Turismo 7: Primer lugar: $1.000, Segundo lugar: $500.

– Call of Duty: Mobile: Primer lugar: $3.000, Segundo lugar: $1.500.

– Fortnite 1 vs. 1: Primer lugar: $1.000, Segundo lugar: $500.

– Street Fighter 6: Primer lugar: $1.000, Segundo lugar: $500.

Además de los torneos, la Venezuela Game Show contará con la participación de reconocidas marcas venezolanas que ofrecerán dinámicas y premios para el público.

Para aquellos que no puedan asistir al evento, se podrá disfrutar de la transmisión en vivo a través del canal de Twitch de la Venezuela Game Show. Además, se podrá encontrar información actualizada sobre el evento en la página web y redes sociales del evento.

La Venezuela Game Show promete ser nuevamente un gran éxito en el mundo de los videojuegos, reuniendo a la comunidad gamer y ofreciendo una experiencia única a los participantes y espectadores.