Bajones de luz afectaron este 25Oct a Caracas y varios estados del país. Este miércoles, 25 de octubre, pasadas las dos de la tarde ocurrieron dos bajones de luz en varias regiones del país. A través de las redes sociales, varias personas denunciaron sobre las fallas en el servicio eléctrico que se suscitaron de manera, casi seguida.

Varias zonas de la ciudad capital han reportado hasta tres apagones por día.

Usuarios se expresaron

«En menos de 1 hora se me fue la luz, y hubo dos bajones eléctricos pero trifásicos. ¿Qué se me irá a quemar ahora? Y @CorpoelecInfo con el borrón y cuenta nueva, y si no multando a quien no actualice datos. Mientras las fluctuaciones vuelven», comentó la usuaria de Twitter (X) @noeliap92.

¿Y si investigan a los responsables de que se nos quemen nuestros coroticos con los bajones de luz y los apagones? Llevamos casi 15 años en esto», añadió @Taty_Montiel.

Los bajones ocurrieron en otros estados del país. En Twitter (X) hubo reportes desde Miranda, Vargas, Carabobo, Nueva Esparta, Zulia, Guárico, Sucre, Mérida, Anzoátegui, Nueva Esparta, Aragua, entre otros.

Mientras tanto, la empresa Corpoelec no ha hecho ningún pronunciamiento a través de sus redes sociales.