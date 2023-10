Jorge Rodríguez denuncia planes de violencia de la oposición extremista durante las primarias

Venezuela News

El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, aseguró que el sector opositor extremista, durante la realización de las elecciones primarias, nuclearon los centros de votación y tenían preparado un plan para causar violencia, pero “no les dio la masa crítica para lograrlo”.

El parlamentario, durante la emisión 452 del programa Con el Mazo Dando, que conduce el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, recalcó que cada mesa electoral tiene un máximo de 600 votantes. Eso con el fin de que todos ejerzan su derecho al voto. Por lo que, “ellos nuclearon los centros de votación”.

Detalló que “los llegaron a tener de siete mil votantes, nueve mil votantes. Hubo centros de votación de hasta 11 mil votantes, con el objetivo de que se viera cola”.

Además, el titular del Poder Legislativo en Venezuela, aseveró que en los centros electorales donde se visualizaban personas, “en ninguno eran colas de más de 50 o 60, o 80 personas”.

En ese contexto, Jorge Rodríguez explicó que el objetivo de la oposición con esos “tumultos”, era un plan de violencia para ese mismo día de la elección primaria, pero, enfatizó: “No les dio la masa crítica para lograrlo”.

Para enterarte de las noticias más relevantes de Venezuela y el mundo, únete al grupo de WhatsApp de Venezuela News. A través de este enlace: https://chat.whatsapp.com/CSYIX1V0Jek7inUkxYKDgm

También tenemos canal de Telegram, donde puedes encontrarnos como @VenezuelaNews21 o a través del siguiente enlace: https://t.me/venezuelanews21

The post Jorge Rodríguez afirmó que oposición extremista tenía planes de violencia durante primarias appeared first on Noticias de Venezuela.

Con información de venezuela-news.com