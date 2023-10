La destacada contribución de Gabriel Moreno al éxito de Arizona

El gerente general de los Cascabeles, Mike Hazen, ha realizado movimientos estratégicos para transformar a Arizona de un equipo perdedor de 110 juegos en 2021 en el campeón de la Liga Nacional en tan solo dos años. Sin embargo, hay un cambio en particular que ha resultado ser crucial en este proceso.

Hazen adquirió al talentoso cubano Lourdes Gurriel Jr. y al prometedor venezolano Gabriel Moreno provenientes de los Azulejos a cambio de Daulton Varsho el 23 de diciembre de 2022, en un canje que nadie imaginó la magnitud que tendría diez meses después.

Gurriel Jr. fue la chispa que encendió las dos remontadas que protagonizaron los Cascabeles en Arizona, mientras que Moreno no solo se mostró sólido durante toda la serie, sino que también dejó su huella en la historia de las postemporadas.

Con tan solo 23 años y 252 días, Moreno se convirtió en el cuarto receptor más joven en abrir un Juego 7. Además, al tener un desempeño notable de 4-2 con una carrera impulsada en el partido decisivo de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, en el que los Cascabeles vencieron 5-2 a los Filis en el Citizens Bank Park el martes pasado, el oriundo de Barquisimeto se convirtió en el único jugador en ese selecto grupo en lograr más de un hit.

Los únicos receptores más jóvenes que Moreno en ser titulares en un Juego 7 fueron Joe Garagiola (20 años y 245 días en 1946), Bill DeLancey (22 años y 314 días en 1934) y Tim McCarver (22 años y 365 días en 1964), todos ellos con los uniformes de los Cardenales.

“Estoy contento. Siento que esto es un sueño”, expresó Moreno tras la victoria. “Obtener el pase a la Serie Mundial es algo que uno ha soñado desde pequeño. Estoy realmente feliz por el trabajo que hemos venido realizando”.

Moreno llegó al desierto de Arizona luego de ser considerado uno de los prospectos más valiosos del béisbol. Originalmente, el plan del equipo era contar con Carson Kelly como receptor titular para esta temporada, pero una lesión en los entrenamientos abrió la puerta a Moreno.

Fue una temporada de mucho aprendizaje para él, especialmente desde el punto de vista ofensivo, ya que nunca se dudó de su habilidad defensiva. De hecho, fueron sus credenciales defensivas las que llamaron la atención de Hazen en un principio.

“Mira, no sé si puedo responder eso”, señaló el gerente general cuando se le preguntó si realmente sabía qué esperar de Moreno. “Hicimos nuestra debida investigación. No solo es un jugador joven, sino que también ocupa la posición más difícil en el béisbol. Había muchas interrogantes. Sabíamos que podía lanzar, bloquear y llevar los juegos. Pero nadie sabe. Probablemente no estaríamos aquí sin él”.

Además de Moreno, Arizona cuenta con otro receptor venezolano en su roster, José Herrera, de 26 años y originario de Cojedes, quien ha participado en dos juegos de los playoffs, pero ha fallado en sus tres turnos al bate.

En resumen, la adquisición de Lourdes Gurriel Jr. y Gabriel Moreno ha sido un movimiento clave para el éxito de los Cascabeles. Moreno, en particular, ha demostrado su valía como receptor y ha dejado una marca en la historia del béisbol con su destacado desempeño en el Juego 7 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional. Sin duda, estos jugadores han sido piezas fundamentales en la transformación de Arizona en un equipo ganador.