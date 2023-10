Veruzhka Ramírez expone los ataques en redes sociales que su hija ha sufrido: una reflexión necesaria.

La ex Miss Venezuela 1997, Veruzhka Ramírez, ha revelado en una entrevista para el podcast “Sin drama no hay show” con Kerly Ruiz, su mayor temor relacionado con su hija.

Según la modelo venezolana, su hija ha sido víctima de ataques en las redes sociales debido a su condición de nacimiento, conocida como ptosis palpebral o párpado caído. Esta situación ha generado un miedo profundo en Veruzhka Ramírez, quien teme dejar sola a su hija en un mundo lleno de críticas y prejuicios.

Durante la conversación con Kerly, Veruzhka expresó: “Nadie entiende los procesos, nadie se pone en el lugar de esos padres que están dentro de la diversidad. Yo siempre trato de sacar a mis hijos adelante y recordarles que el diagnóstico no es un pronóstico. Pero una de las cosas que me preocupa es qué pasará con mi Sofía si yo no estoy aquí, por eso me cuido”.

Además, Veruzhka Ramírez afirmó que su hija es su mayor inspiración y la razón por la que se esfuerza cada día para brindarle una mejor calidad de vida.

La exreina de belleza también hizo hincapié en que siempre estará presente para defender y apoyar a Sofía en todo lo que necesite.

Asimismo, Veruzhka destacó que ha mejorado su actitud hacia su hija, evitando gritarle y optando por guiarla para que realice las cosas correctamente.