Omar López busca convertirse en el nuevo mánager de los Astros

Omar López suena como uno de los principales candidatos para el puesto de mánager de los Astros de Houston, luego de la reciente retirada de Dusty Barker. Según un informe de MLB.com, Dana Brown, gerente general del equipo, comenzará a entrevistar a varios candidatos para ocupar el cargo.

El informe destaca a Omar López como uno de los posibles aspirantes al puesto. López ha estado involucrado con los Astros durante los últimos 25 años y actualmente se desempeña como coach de la primera base. Además, ha sido manager en las sucursales del equipo y tuvo el honor de ser el primer mánager de Altuve. También fue el dirigente del equipo de Venezuela en el último Clásico Mundial de Béisbol, llevándolos hasta los cuartos de final.

A pesar de sus logros, López no es el único candidato en consideración. Otros aspirantes con experiencia en dirigir en las Grandes Ligas están siendo favorecidos. Entre ellos se encuentran Brad Ausmus, ex mánager de los Angelinos y los Tigres; Andy Green, ex mánager de los Padres; Jeff Banister, quien obtuvo dos títulos divisionales de la Liga Americana con los Rangers; y Walt Weiss, ex estratega de los Rockies. También se menciona a Mark Kotsay, actual mánager de los Atléticos de Oakland.

Además, en el informe se menciona a Rodney Linares, coach de banca de los Rays, quien pasó muchos años en la organización de los Astros. Otro candidato mencionado es Eric Young padre, actual coach de primera base de los Bravos.

Sin embargo, hay un candidato que parece tener más argumentos a su favor. Se trata de Joe Espada, puertorriqueño y actual coach de banca de los Astros desde 2018. Espada trabajó junto a A.J. Hinch y Baker, los estrategas que llevaron al equipo a ganar campeonatos mundiales en su momento. Los expertos opinan que si los Astros buscan a alguien que pueda aportar continuidad, Espada podría ser la elección.

En resumen, Omar López está en la lista de posibles candidatos para el puesto de mánager de los Astros de Houston. Aunque cuenta con una larga trayectoria en la organización y ha tenido éxito como dirigente, otros candidatos con experiencia en las Grandes Ligas también están siendo considerados. Joe Espada, actual coach de banca de los Astros, parece ser uno de los principales contendientes debido a su relación cercana con los antiguos estrategas campeones del equipo.