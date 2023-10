Un amor no correspondido: él se enamoró y ella lo rechazó

La actriz Jennifer Aniston se ha convertido en un notable apoyo durante la dolorosa batalla contra el alcoholismo de su compañero de escena, Matthew Perry. Después de que se diera a conocer la trágica noticia del fallecimiento de Perry en el jacuzzi de su casa en Los Ángeles, las redes sociales se llenaron de menciones a Aniston. La razón detrás de esto es que no solo compartieron cámaras en el famoso programa “Friends”, sino que Aniston se convirtió en una de las personas más cercanas al actor durante su larga lucha contra las adicciones.

En una íntima entrevista con Diane Sawyer, Matthew Perry reveló que Aniston fue quien más estuvo pendiente de él mientras se encontraba en un ciclo autodestructivo. Mientras “Friends” se convertía en el programa más popular de Estados Unidos, Perry se hundía cada vez más en el alcohol. El actor confesó que se encontraba en una habitación oscura rodeado solo de traficantes de drogas y completamente solo. Fue en ese contexto que Aniston se dio cuenta de que algo no estaba bien con Perry.

En sus memorias publicadas en 2021, Perry confesó que desde los primeros episodios de la serie se enamoró de Jennifer Aniston. Aunque ella lo rechazó amablemente y propuso ser amigos, esto dejó a Perry con el corazón roto y causó muchas incomodidades durante las grabaciones de “Friends”. Sin embargo, la amistad entre los dos actores comenzó a crecer, al igual que las adicciones de Perry. Fue el ultimátum de Aniston lo que hizo que Perry replanteara su vida. Ver a la mujer de la que se había enamorado confrontándolo por su alcoholismo fue devastador para él.

Aniston fue firme, pero no tuvo la intención de criticar a Perry. En su lugar, quería apoyarlo en ese momento tan complicado. El actor confirmó que fue una de las personas que más lo ayudó con sus adicciones durante esa época y le está muy agradecido por ello.

Si bien Aniston fue la primera en intervenir, todo el elenco de “Friends” estuvo dispuesto a ayudar a Perry con su adicción. El actor comparó estas muestras de apoyo y cariño con el comportamiento de los pingüinos. “Fueron comprensivos y pacientes. Es como los pingüinos. En la naturaleza, cuando un pingüino está enfermo o herido, los demás lo rodean y lo sostienen. Caminan a su alrededor hasta que el pingüino puede andar solo. Eso es lo que el reparto hizo por mí”, dijo Perry.

En 2004, después de que “Friends” llegara a su fin, Aniston rompió en llanto frente a Diane Sawyer al recordar los problemas de alcoholismo de Perry, que ya se habían vuelto públicos en ese entonces. La actriz admitió que no estaban preparados para lidiar con esa situación y que la idea de perder a Perry era devastadora para ellos.

La reciente reunión de “Friends” en 2021 también reveló detalles sobre el estado mental de Perry durante el programa. El actor confesó que si no conseguía la risa del público, tenía pensamientos suicidas. Aniston reveló que no entendía el nivel de ansiedad y auto-tortura al que Perry se sometía si no conseguía esa risa, y lo devastado que se sentía.

La relación entre Jennifer Aniston y Matthew Perry ha sido una muestra de apoyo incondicional y amistad verdadera. Aniston ha estado allí para Perry en los momentos más oscuros de su vida, ayudándolo a enfrentar sus adicciones y brindándole el apoyo que necesitaba. Su amistad ha dejado una huella duradera en ambos actores y es un testimonio del poder del apoyo mutuo en tiempos difíciles.