Tres senadores de EE.UU. condenan las acciones de Maduro tras primarias venezolanas

Tras los recientes eventos en Venezuela, tres destacados senadores de Estados Unidos han expresado su rechazo a las acciones del gobierno de Nicolás Maduro.

A continuación, presentamos sus declaraciones:

“Más de 2 MILLONES de venezolanos votaron a favor de un cambio, y Maduro o su Corte Suprema elegida personalmente NO cambiarán eso. Los esfuerzos de Maduro por invalidar las primarias venezolanas y el @cnprimariave son una clara señal de las verdaderas intenciones de Maduro de nunca renunciar a su poder ni permitir que la libertad regrese a Venezuela. He sido muy claro: NO se debe hacer NINGÚN ACUERDO con Maduro y NO se pueden levantar sanciones hasta que sepamos que a María Corina se le permite postularse y las elecciones son completamente libres y transparentes, no atrasadas.”