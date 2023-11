El nombre del hijo de Kourtney Kardashian y Travis Barker será así

Travis Barker, el baterista de Blink-182, ha revelado el nombre del bebé que espera con Kourtney Kardashian. En el podcast “One Life One Chance”, Barker compartió la emocionante noticia de que su hijo se llamará “Rocky”. Después de meses de especulaciones, la pareja finalmente ha desvelado el nombre.

Barker informó en una entrevista que se espera que el bebé nazca alrededor de Halloween, con la primera semana de noviembre como fecha límite. Esto se debe a que quieren asegurarse de que todo vaya bien en términos de salud para Kourtney.

La pareja dio una pista sobre el nombre en junio pasado, cuando Travis comentó en tono de broma una de las fotos del embarazo de Kourtney en Instagram y afirmó que ya sabía el nombre. Sin embargo, en ese momento todavía no estaban seguros del nombre.

El músico admitió que había intercambiado ideas con su hija, Alabama Barker. A ella le gustaba la opción de “Rocky Thirteen”. Explicó que se inspiró en el guitarrista de Suicidal Tendency, Rocky George, y añadió que el número 13 es el más grande jamás creado.

A pesar de su entusiasmo, su hija Alabama sugirió otras opciones como Audemars, Milan y Cloud. No obstante, la elección del nombre “Rocky” fue la mejor, ya que la pareja comparte una pasión por el rock. En junio, Kourtney y Travis revelaron el género de su bebé al interpretar una versión de “All The Small Things” de Blink-182.

Es importante destacar que la pareja ha pasado por problemas de fertilidad en el pasado, por lo que el próximo bebé es una bendición para la familia.

Ambos tienen hijos de relaciones anteriores. Kourtney tiene tres hijos con Scott Disick, mientras que Travis tiene dos hijos y una hijastra a la que ha criado durante muchos años.

Hace unas semanas, Kourtney Kardashian compartió una publicación en su cuenta de Instagram que generó preocupación entre sus fans. Se trataba de una emergencia relacionada con su embarazo. Al mismo tiempo, la banda Blink-182 anunció la suspensión de su gira por Europa y el regreso de Travis Barker a Los Ángeles. Esto despertó sospechas entre los seguidores.

Poco después, surgieron fotografías de Kourtney y Travis saliendo del hospital, lo que llevó a especular si ella era la persona involucrada en la emergencia. Se confirmó que “Koko” tuvo que someterse a una cirugía fetal de emergencia para salvar la vida del bebé. La pareja expresó su eterno agradecimiento al personal médico.

“Estamos eternamente agradecidos por salvar la vida de nuestro bebé. Como alguien que ha tenido tres embarazos fáciles en el pasado, no estaba preparada para el miedo de tener que someterme a una cirugía fetal urgente. No creo que alguien que no haya pasado por una situación similar pueda comprender ese sentimiento de miedo”, dijo la empresaria.

