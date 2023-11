Ana Karina Manco comparte emocionantes detalles de su regreso a la televisión después de su accidente (+video)

La reconocida actriz Ana Karina Manco ha compartido en redes sociales un video en el que reflexiona sobre el difícil proceso físico y emocional que tuvo que atravesar para regresar a la pantalla luego de vivir un accidente y ser despedida de Radio Caracas Televisión.

A través de una publicación en Instagram, la actriz venezolana recordó el momento en el que perdió a su novio, Luis Fernando Quintero, y se enfrentó a problemas de movilidad que la dejaron en cama durante meses debido a un accidente en un ultraliviano.

Manco expresó: “Al empezar a caminar, pero en muletas un año después, allí estaba en muletas, pero las soltaba para grabar la escena y al terminar las volvía a agarrar. Venevisión me contrató para trabajar una vez que RCTV me despidió y ya me había recuperado. Esto sucedió hace 25 años, con el corazón roto, los sentimientos encontrados y aprendiendo a vivir. Pensé que nunca más trabajaría en televisión, pero con un contrato extraordinario volví a la televisión venezolana, con una participación especial en el canal de la colina, Venevisión”.

La actriz también reveló que durante su tiempo en cama, pensó que tendría que ejercer su otra carrera, el derecho, ya que se veía y sentía muy mal.

A pesar de las dificultades, Ana Karina Manco logró recuperarse y regresar al trabajo en producciones venezolanas como “La mujer perfecta”, “Cosita rica”, “Contra viento y marea” y “El país de las mujeres”.

La historia de superación de la actriz ha conmovido a sus seguidores, quienes la han felicitado por su fortaleza y determinación para superar los obstáculos que se le presentaron en el camino.

