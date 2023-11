Daniel Dhers anhela una despedida inolvidable en los Juegos Olímpicos

El campeón se forja a través de los tropiezos antes de alcanzar el éxito. A pesar de su desilusión en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, Daniel Dhers no pierde de vista su objetivo principal: participar en los Juegos Olímpicos de París 2024.

El subcampeón olímpico no logró defender su título panamericano el pasado domingo, debido a una polémica votación que lo dejó desconcertado. A pesar de esto, Dhers se niega a creer que ello haya condicionado su rendimiento en la competencia.

“No entendí qué estaban buscando en la primera ronda… Sentí que el puntaje fue injusto, no pensé que obtendría esa puntuación, pero eso no cambia mi plan”, comentó el ciclista venezolano en una entrevista con Raúl Zambrano de Sports Vzla.

“Al final, di lo mejor de mí… Y creo que eso fue lo que me llevó a caer”, expresó Dhers, quien ha ganado cinco veces los X Games.

Mirando hacia atrás, Dhers admite que fue a Santiago dispuesto a jugárselo todo, tal como se espera de un campeón defensor.

“Era todo o nada. No venimos a estos eventos para ver si quedamos en tercer lugar, para bien o para mal. Venimos a ganar. Si se trata de estrategia y de obtener puntos, tal vez adoptamos un enfoque más conservador. Pero aquí, era todo o nada”, afirmó con determinación.

El objetivo es París

En realidad, Daniel no tiene tiempo para lamentarse. Regresará a China, donde entrena al equipo nacional de BMX Freestyle, y se preparará para los dos clasificatorios restantes para París, con la esperanza de asegurar su lugar.

“Me gustaría terminar mi carrera en los Juegos Olímpicos… Mi plan es entrenar en China, donde he encontrado la familia que he necesitado durante tanto tiempo, la cual me ayuda a mantenerme en la cima, especialmente en este momento de mi vida, a mis 38 años”, dijo con una sonrisa.

“Si no logro clasificar para París, mi plan B sería participar en el Mundial de noviembre en Abu Dabi y retirarme allí… pero definitivamente me retiraré el próximo año”, concluyó entre risas.