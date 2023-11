Liderazgo de Raúl Rivero destaca en la rotación larense de la semana

Cardenales de Lara encara la cuarta semana con un conocimiento sólido de sus cinco abridores, entre los que destaca Raúl Rivero, quien tomará la lomita este martes frente a los Bravos de Margarita en Macuto, y repetirá la hazaña el próximo domingo ante los Tiburones de La Guaira.

El itinerario de los lanzadores abridores para esta semana es el siguiente:

– Martes 7 de noviembre: Raúl Rivero (LD) vs. Bravos en Macuto.

– Miércoles 8 de noviembre: Anderson Espinoza (LD) vs. Leones en Caracas.

– Jueves 9 de noviembre: Héctor Rodríguez (LD) vs. Leones en Caracas.

– Viernes 10 de noviembre: Néstor Molina (LD) vs. Magallanes en Barquisimeto.

– Sábado 11 de noviembre: Por definir vs. Tiburones en Barquisimeto.

– Domingo 12 de noviembre: Raúl Rivero (LD) vs. Tiburones en Barquisimeto.

Los Cardenales de Lara se encuentran empatados en el primer lugar con los Leones del Caracas, ambos con un récord de 9-4. El equipo ha tenido un desempeño sólido tanto en casa, con un récord de 6-3, como fuera de Barquisimeto, con un récord de 3-1.

Este enfrentamiento ante los Bravos de Margarita en Macuto representa un importante desafío para los Cardenales, quienes buscarán mantener su posición en la cima de la tabla de posiciones. Por su parte, Raúl Rivero se perfila como una pieza clave en el éxito del equipo, demostrando su habilidad para dominar a los bateadores rivales.

Sin duda, los fanáticos del béisbol estarán atentos a cada lanzamiento y jugada de los Cardenales de Lara, quienes se han convertido en una de las principales atracciones de la temporada.