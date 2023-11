Atletas cubanas rompen el silencio tras escapar de los Juegos Panamericanos. Tres de las deportistas cubanas que escaparon de su delegación en los Juegos Panamericanos 2023 en Chile, decidieron hablar por primera vez. Las seleccionadas por el equipo de hockey de césped revelaron como fueron los minutos antes de la huida.

Uno de los aspectos más curiosos, es que ellas no sabían que otras tres compañeras planeaban lo mismo, el miedo a que las delataran las hacía desconfiar. No fue hasta que las seis se encontraron afuera de la delegación, cuando se percataron que no era uno, sino dos planes de fuga los que había en el equipo.

¿Qué dijeron las deportistas?

«Nos pusimos de acuerdo, terminamos el juego. Íbamos a salir de la cancha, pero no se pudo. Cogimos el bus, hacia la villa y llegando las chicas entraron por una puerta y nosotras salimos por la otra (…) Lo dejamos todo», contó Yunia Milanes al medio Teletrece.

A diferencia de otras federaciones que se movían en metro, ellas viajan siempre en bus, por lo que las oportunidades de escapar eran mínimas.

«Estando afuera de la villa, salió un profesor de nosotras y nos tuvimos que esconder», añadió Milanes.