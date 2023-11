María Corina critica al régimen por no investigar los crímenes tras las audiencias de la CPI

María Corina Machado, candidata presidencial de la plataforma unitaria democrática, ha comentado sobre las audiencias que tuvieron lugar en la Corte Penal Internacional (CPI) los días 7 y 8 de noviembre. En su cuenta de Twitter, Machado afirmó, al igual que los fiscales de la CPI, que no hay investigaciones en curso sobre los casos presentados ante la corte. Según Machado, estas audiencias demostraron que el régimen venezolano no ha investigado los crímenes contra los venezolanos por razones políticas y no hay garantías de que lo haga en el futuro. Además, Machado calificó la defensa del gobierno de tener poca calidad argumentativa y una pésima estrategia procesal.

Las audiencias públicas en La Haya fueron celebradas durante dos días, en las que el gobierno, la Fiscalía de la CPI y la Unidad de Defensa de las Víctimas debatieron sobre la apelación presentada por el gobierno para bloquear la continuación de la investigación. Durante la última audiencia, la defensa de Nicolás Maduro reconoció que hay 113 casos en proceso de investigación de los 122 presentados. Además, uno de los abogados del gobierno afirmó que ninguna de estas investigaciones ha concluido totalmente y siguen siendo objeto de investigación continua.

Machado citó a Paolina Massidda, representante de la Oficina de Defensa de las Víctimas en la Corte Penal, quien expresó que en Venezuela se siguen cometiendo crímenes con impunidad. El proceso contra Venezuela en la CPI comenzó en febrero de 2018, tras la solicitud formal de varios países de Suramérica y Canadá. En noviembre de 2021, después de la primera visita del fiscal Karim Khan a Caracas, se cerró la fase preliminar y se pidió la continuación de la investigación formal. Sin embargo, el gobierno ha introducido apelaciones para retrasar el proceso.

El canciller de Maduro, Yván Gil, afirmó que el caso contra Venezuela está políticamente motivado y que el gobierno está investigando los casos denunciados, pero la Fiscalía de la CPI no le ha comunicado cuáles casos y víctimas están investigando. La ONG Centro de Justicia y Paz (Cepaz) realizó un análisis de estas audiencias, en el que se destacó la retórica de descalificación del gobierno ante los organismos internacionales cuando se cuestiona la violación de derechos humanos.