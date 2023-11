La polémica separación de Shakira: desvelando los secretos de su intimidad

Gerard Piqué, ex futbolista del FC Barcelona, fue el invitado estelar en el programa de televisión español “El Novato”, conducido por Joaquín Sánchez, ex jugador del Real Betis. En esta atrevida entrevista, se abordaron preguntas íntimas que comprometieron al defensor catalán.

Acompañado por su socio en Kings Leagues, el streamer Ibai Llanos, Piqué respondió a cuestiones relacionadas con su vida privada y sentimental, en particular sobre su relación con la cantante colombiana Shakira, la cual ha tenido algunos altibajos que han salido a la luz pública. Joaquín indagó sobre los motivos de la separación de la artista, a lo que Piqué respondió: “Toda historia tiene dos versiones. ¿Por qué no conocemos la tuya?”. El defensor remató diciendo: “Porque no creo que sea necesario.”

En otro momento de la conversación, Joaquín quiso saber detalles más íntimos sobre la relación de Piqué con su nueva novia, Clara Chía, y sin rodeos le preguntó sobre su rendimiento sexual y la frecuencia con la que tiene relaciones íntimas con su pareja. Piqué reveló sin ponerse colorado: “Yo tengo sexo más de una vez a la semana”.

La charla también abordó aspectos deportivos y repasaron momentos destacados de la carrera del ex futbolista, como su participación en la selección de España que se consagró campeona del mundo en Sudáfrica 2010. Ibai Llanos, hincha del Real Madrid, recordó que Piqué solía provocar en el campo de juego, a lo que Joaquín asintió agregando que el ex jugador del Barcelona se “calentaba” con facilidad.

En cuanto a los comentarios del público y su relación con las críticas, Piqué expresó que le “afectan cero” y consideró que eso es positivo, ya que de lo contrario necesitaría un “tratamiento fuerte”. Además, agregó que aunque la gente pueda decir cosas negativas en Twitter, está convencido de que si se encontrara con esas mismas personas en la calle, lo saludarían y le pedirían una foto. Añadió que en Madrid nunca se ha encontrado con alguien que lo critique, incluso cuando ha estado allí con la selección española.

Por último, Joaquín y Piqué reflexionaron sobre la posibilidad de seguir vinculados al fútbol como entrenadores de los equipos por los que pasaron en sus carreras. Piqué dejó claro que nunca quiso ser entrenador debido a los egos y el día a día del fútbol, lo cual le genera pereza. Sin embargo, no descartó la opción de ser presidente de un club en el futuro. Por su parte, Joaquín confesó que le ilusionaría ser presidente del Betis en algún momento.