Xuxa señala como un error haber sido la Barbie de Brasil

Xuxa considera un gran error la imagen que presentó a los niños en su época de estrella infantil. La presentadora y modelo, de hecho, lamentó en una entrevista con The New York Times haber sido una especie de Barbie brasileña aquellos días, según reseñan medios españoles como El País y El Mundo.

Como recordarán, María da Graca Meneghel (su nombre real) ganó fama en todo el continente en las décadas de los 80 y 90 con el programa infantil “El show de Xuxa”, que revolucionó este tipo de espacios. Los niños querían estar cerca de ella y las niñas querían ser como ella. Algo similar pasaba con padres y madres.

En el programa, cabe destacar, Xuxa tenía como ayudantes a un grupo de adolescentes, “Las Paquitas”. Todas eran altas y delgadas. Todas eran de piel clara y muchas eran rubias de ojos claros.

Además de imponer su vestuario, peinados y bailes y acaparar audiencias televisivas, Xuxa también cuenta entre sus éxitos de esos años el hit musical “Ilarie”, convertido ya en un himno de los peques y grabado posteriormente por múltiples artistas infantiles de la región, como las Payasitas Ni Fu Ni Fa de Venezuela.

“Yo venía a ser la muñeca, la niñera, la amiga de estos niños. Una Barbie de aquella época. Ella llevaba un auto rosa y yo una nave espacial rosa”, comentó al diario The New York Times sobre su imagen, que no reflejaba la realidad racial de Brasil.

La también modelo, relacionada sentimentalmente con héroes deportivos como Pelé y Ayrton Senna, señala ahora que todo aquello fue un error y que usaron su imagen.

“No lo veía mal, pero ahora sabemos que está mal”, dijo al citado medio, agregando más adelante: “Dios mío, qué cantidad de traumas coloqué en la cabeza de los niños”.

En este sentido, señala que ni siquiera su vestuario era coherente con la línea de sus espacios. Ella solía parecer con pantalones y faldas muy cortas, botas altas y mucho maquillaje.

“Desde pequeña me veían como un trozo de carne”, dijo, revelando que a lo largo de su carrera fue objeto de presiones de ejecutivos para que perdiera peso y se hiciera retoques. Según contó, hasta le prohibieron cortarse el cabello. “Una muñeca tiene que tener el cabello largo”, manifestó.

Es importante destacar que la rubia suramericana hizo estas declaraciones en el marco del lanzamiento el pasado 13 de julio de la docuserie “Xuxa, o Documentário” (“Xuxa, el documental”), que cuenta con cinco episodios y promete revelar a la mujer detrás de la “reina de los bajitos”.

Dueña de un imperio multimillonario y semiretirada en la actualidad, Xuxa, de 60 años, reconoce que no todo el paralelismo con la famosa muñeca Barbie es negativo. En su opinión, ambas encarnan el espíritu de las mujeres que triunfan en un mundo aún dominado por hombres. “Eso es mucho más que ser feminista”, dijo al NYT.