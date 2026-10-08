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PROMO 20 Edition – Vol. 1: La nueva generación del Colegio PRM

Betania Boadas
Por Betania Boadas
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PROMO 20 Edition - Vol. 1: La nueva generación del Colegio PRM
PROMO 20 Edition - Vol. 1: La nueva generación del Colegio PRM

La PROMO 20 Edition – Vol. 1 presenta a una nueva generación del Colegio PRM, marcada por el estilo, la personalidad y la autenticidad de sus estudiantes.

Contenido
PROMO 20 Edition - Vol. 1: La nueva generación del Colegio PRM

PROMO 20 Edition – Vol. 1: La nueva generación del Colegio PRM

La juventud, la creatividad y la identidad estudiantil se convierten en protagonistas de la PROMO 20 Edition – Vol. 1, una propuesta que reúne a la nueva generación del Colegio PRM en una edición pensada para destacar sus momentos y experiencias.

Una generación que deja su propia huella

La PROMO 20 Edition representa mucho más que una promoción escolar. Es una oportunidad para celebrar una etapa importante de la vida estudiantil y mostrar la personalidad de quienes forman parte de esta generación del Colegio PRM.

Con una propuesta visual moderna y atractiva, esta primera edición busca reflejar la esencia de los jóvenes que integran la promoción, resaltando su estilo y la manera particular en que viven esta etapa.

PROMO 20 Edition – Vol. 1

El primer volumen de PROMO 20 Edition reúne elementos que identifican a esta generación y que convierten la experiencia escolar en un recuerdo para toda la vida.

La iniciativa apuesta por una imagen fresca y contemporánea, donde cada detalle busca representar la energía, el compañerismo y la personalidad de los estudiantes del Colegio PRM.

PROMO 20 Edition - Vol. 1: La nueva generación del Colegio PRM

El Colegio PRM celebra a su nueva generación

Para los estudiantes, formar parte de la PROMO 20 significa cerrar un capítulo y comenzar a mirar hacia nuevos retos y oportunidades.

Esta edición se convierte así en una forma de conservar los recuerdos de una generación que comparte aulas, experiencias y momentos que quedarán como parte de su historia escolar.

Una edición con identidad propia

La PROMO 20 Edition – Vol. 1 destaca por combinar juventud, estilo y autenticidad, convirtiendo a sus protagonistas en el centro de una propuesta que busca celebrar esta etapa.

La nueva generación del Colegio PRM comienza así a escribir su propia historia, con una edición que busca dejar constancia de sus protagonistas y de los momentos que marcarán esta promoción.

Preguntas frecuentes

¿Qué es PROMO 20 Edition?

PROMO 20 Edition es una propuesta dedicada a destacar y celebrar a una nueva generación de estudiantes del Colegio PRM.

¿Qué significa Vol. 1?

Vol. 1 corresponde al primer volumen de esta edición, presentado como parte de la propuesta de la PROMO 20.

¿A qué colegio pertenece la PROMO 20?

La PROMO 20 Edition – Vol. 1 está vinculada con la nueva generación del Colegio PRM.

¿Qué destaca la PROMO 20 Edition?

La edición destaca la personalidad, el estilo, la juventud y la identidad de los estudiantes que forman parte de esta generación.


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Betenia Boadas - Periodista RC
PorBetania Boadas
Redactora y Jefa de Contenido de Reporte Confidencial Taller de Auditoria Interna | Informática | Posicionamiento SEO WordPress Noticias | Bonos | Sistema Patria

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Por Braulio Jatar Alonso (NotiAmerica) Hay una expresión que Chile debería comenzar a conocer: terrorismo estocástico. No es una figura penal. Es un concepto utilizado para describir cómo determinados discursos públicos, repetidos de manera constante contra un grupo, pueden aumentar la probabilidad de que alguien termine actuando violentamente contra sus integrantes. No hace falta ordenar una agresión. Basta construir un enemigo, atribuirle los problemas de la sociedad y repetir suficientemente el mensaje. No sabemos quién actuará ni cuándo, pero se crea el ambiente para que ocurra. Eso me preocupa cuando observo parte del debate migratorio chileno. Un reciente proyecto de ley ingresado por los senadores Iván Flores, Danisa Astudillo, Paulina Núñez y Paulina Vodanovic busca sancionar penalmente los matrimonios y acuerdos de unión civil celebrados con fines migratorios. La iniciativa aparece después de conocerse que los AUC entre chilenos y extranjeros aumentaron significativamente entre 2024 y 2025. Sus promotores sostienen que podrían existir personas que utilicen estos vínculos para obtener beneficios migratorios e incluso redes que intermedian, a cambio de dinero, para producir uniones ficticias. Si existe fraude, que se investigue y se sancione. Esa discusión es perfectamente legítima. El problema comienza cuando una estadística se utiliza para sembrar sospechas sobre las relaciones entre chilenos y extranjeros. Que aumenten los matrimonios o los acuerdos de unión civil interculturales no demuestra que exista fraude. He dicho públicamente que este tipo de iniciativas forma parte de una estrategia que termina dificultando y estigmatizando los vínculos entre personas de distintas culturas. Ni los números conocidos ni los casos efectivamente comprobados parecen suficientes para sostener semejante sospecha generalizada. Cuando la condición de extranjero comienza a convertirse por sí misma en motivo de desconfianza, estamos entrando en un terreno peligroso. Eso es, derechamente, racismo. Primero se construyó la imagen del inmigrante como responsable de la delincuencia. Después llegó el “irregular” presentado como amenaza. Ahora incluso el matrimonio o la unión civil pueden ser observados desde la sospecha. Así funciona el terrorismo estocástico. Cuando dirigentes políticos, medios y comunicadores repiten constantemente que determinado grupo es peligroso, fraudulento o indeseable, contribuyen a crear un clima social donde la discriminación y eventualmente la violencia se vuelven más probables. Chile tiene todo el derecho a combatir el fraude migratorio. Lo que no tiene derecho es a convertir al inmigrante en sospechoso permanente. Porque las palabras pronunciadas desde posiciones de poder tienen consecuencias. Y quien siembra sistemáticamente miedo contra un grupo humano nunca puede saber quién terminará convirtiendo ese miedo en odio, ni quién finalmente decidirá actuar.
El terrorismo estocástico contra los inmigrantes en Chile
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