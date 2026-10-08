El Sistema Patria activa un Nuevo Bono Especial Octubre 2026, con un monto reportado de Bs. 652.500,00, dirigido a las familias en situación de vulnerabilidad que resultaron afectadas por los terremotos registrados en Venezuela.

Patria activa Nuevo Bono Especial Octubre 2026: ¿Quiénes reciben los Bs. 652.500?

Patria activa Nuevo Bono Especial Octubre 2026: ¿Quiénes reciben los Bs. 652.500?

El Bono de Contingencia octubre 2026 comenzó a entregarse a través del Sistema Patria con un monto reportado de Bs. 652.500, dirigido a familias en situación de vulnerabilidad afectadas por los terremotos registrados el pasado 24 de junio en Venezuela.

La información fue difundida por el Canal Patria Digital, que señaló que la asignación corresponde al mes de octubre y se realiza mediante la Plataforma Patria. Reportes publicados el 7 de octubre indican que el proceso comenzó el martes 6 de octubre.

Nuevo Bono Especial Octubre 2026: Bono de Contingencia octubre 2026: ¿Cuánto pagan?

Para octubre de 2026, el monto reportado del beneficio es de Bs. 652.500

De acuerdo con reportes de prensa que citan al Canal Patria Digital, esta cantidad equivale a aproximadamente US$746,68, tomando como referencia la tasa del Banco Central de Venezuela utilizada en esas publicaciones.

Patria activa Nuevo Bono Especial Octubre 2026: ¿Quiénes reciben el Bono de Contingencia?

El beneficio está dirigido a familias en situación de vulnerabilidad que fueron afectadas por los terremotos del 24 de junio.

La asignación se realiza de manera directa mediante la Plataforma Patria, por lo que los beneficiarios deben revisar periódicamente su Monedero Patria para comprobar si el pago ya fue acreditado.

Bono de Contingencia octubre 2026

¿Cuándo comenzó el pago del Bono de Contingencia?

La entrega del Bono de Contingencia 2026 correspondiente a octubre comenzó el martes 6 de octubre, según la información difundida por el Canal Patria Digital y recogida por distintos medios nacionales.

El proceso puede realizarse de forma progresiva, por lo que no necesariamente todos los beneficiarios reciben la asignación al mismo momento.

¿Cómo consultar el Bono de Contingencia en Patria?

Para comprobar si el beneficio fue asignado, los usuarios pueden ingresar a la Plataforma Patria y revisar el saldo disponible en su Monedero.

También es recomendable verificar las notificaciones asociadas a la cuenta, ya que los beneficiarios pueden recibir avisos relacionados con la asignación.

Pasos para verificar el pago

Ingresa a la Plataforma Patria. Accede con tus datos personales. Revisa el Monedero Patria. Consulta las notificaciones y movimientos recientes. Verifica si aparece el Bono de Contingencia 2026.

Bono de Contingencia: monto de octubre supera los pagos anteriores

El monto reportado para octubre representa un incremento considerable frente a asignaciones anteriores del beneficio.

Según reportes publicados sobre el programa, en agosto el Bono de Contingencia había sido de Bs. 223.500, mientras que para octubre se informa una asignación de Bs. 652.500.

Mes Monto reportado Agosto 2026 Bs. 223.500 Octubre 2026 Bs. 652.500

Sistema Patria

Preguntas frecuentes el Nuevo Bono Especial Octubre 2026: ¿Quiénes reciben los Bs. 652.500?

¿Cuánto paga el Bono de Contingencia octubre 2026?

El monto reportado para octubre es de Bs. 652.500.

¿Quiénes reciben el Bono de Contingencia?

Está dirigido a familias en situación de vulnerabilidad que fueron afectadas por los terremotos registrados el 24 de junio.

¿Dónde se recibe el bono?

La asignación se realiza mediante la Plataforma Patria, directamente en el Monedero correspondiente.

¿Cuándo comenzó el pago?

La entrega correspondiente a octubre comenzó el 6 de octubre de 2026, según reportes difundidos por el Canal Patria Digital.

¿Todos reciben el bono al mismo tiempo?

No necesariamente. La entrega puede realizarse de manera progresiva, por lo que se recomienda revisar periódicamente el Monedero Patria y las notificaciones.