En el marco de la tradicional celebración nacional dedicada a exaltar los valores del hogar y la convivencia ciudadana, estudiantes, docentes, personal administrativo y representantes de la institución educativa PRM llevaron a cabo con éxito su jornada anual del Abrazo en Familia.

Comunidad educativa PRM celebró jornada del Abrazo en Familia

Comunidad educativa PRM celebró jornada del Abrazo en Familia

El encuentro estuvo enfocado en fortalecer los vínculos afectivos dentro de la comunidad escolar, promoviendo espacios de encuentro sano, respeto mutuo y unión entre padres e hijos como base fundamental para la formación integral de los jóvenes insulares.

Recreación, bailoterapia y dinámicas de integración

Durante la actividad, los asistentes disfrutaron de una variada programación recreativa diseñada para fomentar la participación activa de todos los miembros del núcleo familiar.

Activación física: Padres, alumnos y educadores compartieron una contagiosa sesión de bailoterapia al aire libre.

Padres, alumnos y educadores compartieron una contagiosa sesión de bailoterapia al aire libre. Dinámica afectiva: Se desarrolló la actividad participativa titulada «Mi boleto, un abrazo seguro», orientada a reafirmar las demostraciones de cariño, la comunicación asertiva y el apoyo emocional dentro de cada hogar.

Directivos y voceros de la comunidad educativa agradecieron la masiva asistencia y el entusiasmo demostrado por las familias neoespartanas, reiterando el compromiso de la institución en continuar impulsando iniciativas que consoliden la paz y la fraternidad escolar.