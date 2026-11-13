Habitantes de la calle La Paralela, en el sector Los Cocos del municipio Mariño, denunciaron una situación de extrema peligrosidad provocada por la caída recurrente de guayas de alta tensión del tendido público, las cuales cayeron sobre una residencia y mantienen completamente electrificado el portón metálico de acceso.

FOTO REFERENCIAL: Guayas caídas electrifican portón en Los Cocos de Porlamar

Guayas caídas electrifican portón en Los Cocos de Porlamar

Ante el inminente riesgo de sufrir una descarga eléctrica mortal, los integrantes del grupo familiar afectado tuvieron que desalojar el inmueble de manera preventiva, priorizando el resguardo y la integridad física de los niños que habitan en la casa.

«En este momento no tenemos servicio 220, solo nos quedó la fase 110 y estamos aquí afuera haciendo guardia, pendientes de que no pase ningún vecino o transeúnte desprevenido y se pegue del portón», relató angustiado uno de los residentes afectados.

Exigen atención urgente antes de una tragedia

Los vecinos de esta popular comunidad de Porlamar aseguraron que el deterioro del cableado en la zona ha generado múltiples fallas anteriores sin que se apliquen correctivos estructurales.

Ante la gravedad del incidente actual, la comunidad hace un llamado de carácter urgente a las autoridades municipales, a Protección Civil y a las cuadrillas técnicas de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) para que acudan de inmediato al sitio, desenergicen las líneas caídas y ejecuten una reparación definitiva antes de que ocurra una pérdida humana que lamentar.