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Colegio Pablo Romero Millán celebra el Halloween Rock Fest

Betania Boadas
Por Betania Boadas
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Colegio Pablo Romero Millán celebra el Halloween Rock Fest
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El Colegio Pablo Romero Millán celebró el Halloween Rock Fest, impulsando el aprendizaje del inglés y la expresión artística a través de la música.

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Colegio Pablo Romero Millán celebra el Halloween Rock Fest

En una jornada vibrante caracterizada por la creatividad y el talento, la comunidad educativa del Colegio Pablo Romero Millán celebró el Halloween Rock Fest, un evento temático diseñado para impulsar el aprendizaje del idioma inglés a través de la música, el arte y la expresión corporal.

Colegio Pablo Romero Millán celebra el Halloween Rock Fest

La actividad combinó la libertad del rock and roll con estrategias pedagógicas bilingües, permitiendo que los estudiantes exploraran su talento artístico mientras afianzaban el dominio de una segunda lengua en un entorno lúdico y estimulante.

Durante el festival, los pequeños organizaron sus propias agrupaciones musicales imaginarias, asumiendo roles de cantantes e instrumentistas. Esta dinámica favoreció la integración grupal, el compañerismo y el trabajo en equipo, pilares fundamentales de la propuesta educativa del plantel.

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Pedagogía interactiva y dominio idiomático

A lo largo de la jornada, los alumnos participaron en juegos didácticos, dinámicas grupales y presentaciones musicales interpretadas completamente en inglés.

El equipo docente resaltó la relevancia de este tipo de actividades inmersivas, las cuales permiten a los niños perder el temor a expresarse en un segundo idioma y conectar el vocabulario académico con experiencias lúdicas memorables.

Con la realización del Halloween Rock Fest, el Colegio Pablo Romero Millán ratifica su apuesta por la innovación educativa y la formación bilingüe de vanguardia en la isla de Margarita.

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Betenia Boadas - Periodista RC
PorBetania Boadas
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