Siete militares detenidos en Ramo Verde levantan huelga de hambre tras sufrir un grave deterioro de salud.

Siete militares detenidos en Ramo Verde levantan su huelga de hambre tras sufrir un grave deterioro de salud mientras el resto mantiene una protesta que ya preocupa a organizaciones internacionales. Siete de los 36 militares presos que sostenían una huelga de hambre en la cárcel venezolana de Ramo Verde desde hace dos semanas levantaron este martes la protesta tras sufrir «un grave deterioro de salud», según reportó la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP).

Siete militares detenidos en Ramo Verde levantan huelga de hambre tras sufrir un grave deterioro de salud

En concreto, la organización explicó que las autoridades penitenciarias ordenaron una revisión médica para «intentar desmentir la denuncia, pero el chequeo terminó confirmando cuadros críticos que requieren atención especializada urgente fuera del penal», situado cerca de Caracas, donde estos funcionarios protestan para exigir su liberación, el cese de los retardos procesales y la revisión de sus expedientes.

Incertidumbre sobre el estado físico del resto de los huelguistas

Al respecto, mediante una publicación en la red social X, JEP calificó como «sumamente preocupante» que los médicos limitaran la evaluación únicamente a estos siete reclusos y excluyeran al resto del grupo que continúa sin ingerir alimentos, «dejando en total desamparo e incertidumbre la condición física de los demás».

Asimismo, la organización recordó la responsabilidad directa de las instituciones sobre la integridad de los detenidos: «El Estado es el único garante de sus vidas; el acceso a la salud no es una concesión, sino un derecho humano inalienable», enfatizó.

Denuncias previas por aislamiento y exigencia de libertad plena

De igual manera, la ONG reiteró su llamado para que los tribunales otorguen libertad plena e inmediata a todos los presos políticos en Venezuela, quienes «jamás debieron estar tras las rejas y hoy arriesgan sus vidas exigiendo justicia».

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Por su parte, el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) había denunciado el lunes la ausencia de asistencia sanitaria para estos militares tras superar las 340 horas de ayuno, instando a la Fiscalía y a la Defensoría del Pueblo a acudir al recinto carcelario para atender sus reclamos y verificar su condición clínica.

Aunado a ello, el pasado sábado la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos alertó que las autoridades prohibieron las visitas al penal, detallando que 35 de los manifestantes enfrentan reclusión por motivos políticos y otro compañero se sumó a la medida para denunciar retardo procesal.

Finalmente, la organización internacional Human Rights Watch (HRW) advirtió recientemente que recibió «reportes preocupantes» sobre la situación dentro de Ramo Verde, exigiendo a los entes estatales «verificar su salud y garantizar atención médica, agua y visitas» de forma inmediata.