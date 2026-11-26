Precio del dólar BCV hoy jueves 26 de noviembre de 2026.

Precio del dólar BCV para este jueves 26 de noviembre de 2026

El Banco Central de Venezuela publicó los tipos de cambio de referencia del dólar estadounidense y el euro que rigen las transacciones comerciales y financieras en el país durante la jornada.

El Banco Central de Venezuela (BCV) publicó la actualización de los tipos de cambio de referencia correspondientes a las principales divisas internacionales, valores que regirán las operaciones comerciales y transacciones financieras en todo el territorio nacional durante este jueves 26 de noviembre de 2026.

De acuerdo con el promedio ponderado de las operaciones realizadas en las mesas de cambio de las instituciones bancarias participantes, las cotizaciones oficiales se ubican en los siguientes montos:

Dólar estadounidense (USD): [Indicar monto] Bs. 924.35

Euro (EUR): [Indicar monto] Bs. 1011.73