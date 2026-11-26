Otorgan libertad cautelar a inspector de la PNB acusado de agredir a una mujer en Valencia.

Otorgan libertad cautelar a inspector de la PNB acusado de agredir a una mujer en Valencia

A pesar de las pruebas públicas, notorias y comunicacionales que existen en su contra, el inspector de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), Adrián Alejandro Barry López, señalado de agredir con un golpe en el rostro a Marien Rangel, fue dejado en libertad por el tribunal. La defensora de los derechos humanos, Dra. Lyli López, a través de su cuenta de Instagram, lamentó que el Ministerio Público, instancia llamada a velar por los derechos de la mujer, solicitara la libertad mediante una medida cautelar con solo dos fiadores, pese a que se pidió el cambio de calificación jurídica al considerar evidente la comisión de privación ilegítima de libertad, abuso de poder, así como agresión física y psicológica.

Otorgan libertad cautelar a inspector de la PNB acusado de agredir a una mujer en Valencia

La defensora destacó además que el juez de la causa ordenó una restricción en redes sociales a Marien Rangel, impidiéndole difundir cualquier información vinculada con el proceso. A juicio de Lyli López, esta determinación judicial constituye un retroceso de la institucionalidad en materia del derecho contra la mujer.

El pronunciamiento ocurre luego de que Marien Rangel, señalada como víctima de una presunta agresión policial registrada el domingo 22 de noviembre en Valencia, estado Carabobo, rompiera el silencio a través de un video difundido en redes sociales para denunciar que efectivos de la PNB los persiguieron y dispararon contra ella y su pareja sin motivo aparente, exigiendo justicia y resguardo inmediato para su integridad.

En su testimonio público, Rangel rechazó versiones circulantes en su contra que, a su juicio, pretenden justificar el ataque, y precisó que acudieron a la sede del Sistema Integrado de Protección Civil y Bomberos (SIPEC) únicamente para resguardar sus vidas tras el suceso. Asimismo, cuestionó el trato recibido en la Fiscalía 30 de Carabobo, donde le indicaron que el funcionario involucrado sería presentado ante los tribunales solo por el delito de lesiones, negándole una medida de protección bajo el argumento de que el presunto agresor ya se encontraba aprehendido. Frente a este panorama, la denunciante pidió formalmente a las autoridades regionales ampliar las averiguaciones hacia todos los funcionarios participantes en el procedimiento, evaluar sus secuelas físicas y psicológicas y detener las campañas de difamación en su contra, dando cuenta del impacto emocional dejado por el hecho.

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