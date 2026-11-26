Choque de camión de combustible provoca un incendio en Egipto.

n choque en el que estuvo involucrado un camión cisterna que transportaba combustible desató el miércoles un incendio masivo en una importante autopista que rodea El Cairo, dejando al menos 31 muertos, informaron las autoridades egipcias.

Choque de camión de combustible provoca un incendio en Egipto

El incendio en Ring Road, una importante vialidad que rodea a la capital egipcia, también dejó al menos otras 21 personas heridas y más de dos docenas de vehículos calcinados, según las últimas cifras difundidas por el Ministerio de Salud.

El tramo de la autopista donde ocurrió el choque estaba en Waraq, un vecindario densamente poblado en Giza, parte del área metropolitana del Gran Cairo, según el Ministerio de Salud.

En el lugar, los equipos de rescate sacaban a personas de autos en llamas. Un video de The Associated Press muestra a mientras los bomberos combatían el incendio que se propagaba entre los vehículos. Cientos de personas se congregaron cerca de la escena en el distrito de Warraq, en Imbaba, un suburbio de El Cairo.

Ahmed Sameer, quien quedó atrapado en el tráfico mientras la carretera estaba bloqueada tras el accidente, vio el camión de combustible y muchos autos en llamas. Dijo que vio al menos ocho cuerpos siendo retirados de autos quemados.

El presidente egipcio Abdel-Fattah el-Sissi expresó sus condolencias a las víctimas en un comunicado. La Fiscalía Pública dijo que se estaban realizando pruebas de ADN para identificar a las víctimas.

El ministro de Salud, Khaled Abdel Ghaffar, señaló que los heridos fueron trasladados a hospitales cercanos y que él mismo se dirigiría al lugar del incidente. Agregó que el número de muertos era preliminar, lo que aumentó la preocupación de que la cifra pueda aumentarse. Las declaraciones iniciales indicaron que 25 personas resultaron heridas, pero esa cifra fue revisada posteriormente a 21.

AP