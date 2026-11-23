16.000 operaciones de cataratas a nivel nacional alcanza la Misión Milagro con jornada en Nueva Esparta.

Una importante cifra de 16.000 intervenciones quirúrgicas de cataratas a nivel nacional alcanzó este miércoles 18 de noviembre la Misión Milagro, gracias al trabajo articulado entre la Presidencia de la República, el Ministerio del Poder Popular para la Salud, la Gobernación del estado Bolivariano de Nueva Esparta, liderada por Marisel Velásquez, y las alcaldías.

La nueva jornada de este programa social del Gobierno Bolivariano, que permite recuperar la visión a gran número de neoespartanos y venezolanos, en general, se llevó a cabo en el Hospital General Municipal Tipo I Dr. David Espinoza Rojas, en beneficio de habitantes del municipio Díaz.

16.000 operaciones de cataratas a nivel nacional alcanza la Misión Milagro con jornada en Nueva Esparta

Ana Michini, Autoridad Única de Salud en la entidad insular, expresó su satisfacción por el logro alcanzado en el día de la Chinita, al llegar a la operación número 16.000 de la Misión Milagro, y agradeció el respaldo de la presidenta Delcy Rodríguez, del ministro Carlos Alvarado, de la gobernadora Marisel Velásquez, del alcalde Kendy Graterol y de todas las autoridades municipales que han participado en las jornadas en la región insular.

Destacó Michini que con Díaz el estado Nueva Esparta llegará a 1.034 pacientes operados, lo que constituye un éxito total, porque se ha cumplido la palabra empeñada, tras evaluarse a 1.900 pacientes, y anunció que el próximo año continuarán las evaluaciones al resto de las personas pendientes.

Por su parte, Rosangela Manzanillo, primera dama del municipio Díaz y directora de Bienestar Social de la Alcaldía, manifestó la alegría de iniciar las operaciones de cataratas para su jurisdicción, destacando el trabajo en equipo entre la Misión Milagro, la Gobernación del estado, el Sistema 1×10 del Buen Gobierno y la alcaldía del municipio Díaz. Informó que en esta primera etapa del año se realizarán 220 operaciones de cataratas dirigidas a pacientes de esa localidad.

Tarzilia Vásquez, primera paciente de la jornada, dio las gracias emocionada a la doctora, a las enfermeras y a Bienestar Social por la atención recibida y pidió bendiciones para quienes con amor sirven a la humanidad y, especialmente, a los margariteños.

Zoraida Salazar, paciente diabética del municipio Díaz, quien perdió la visión y tiene cataratas en ambos ojos, agradeció a la Gobernadora y al alcalde Kendy Graterol y expresó conmovida su alegría porque, tras cuatro años sin vista, será operada y podrá volver a ver.

Iván Villarroel, quien será operado de catarata en el ojo izquierdo, manifestó su gratitud a la Misión Milagro por este operativo en beneficio de quienes necesitan ver, en el marco de la celebración del día de la Virgen de Chiquinquirá.

ELSOLDEMARGARITA