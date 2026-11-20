Rockstar lanza GTA VI tras 13 años de espera y es un éxito de ventas.

Por fin ha terminado la espera por GTA y, después de 13 años, la nueva versión de este juego tan querido y popular ha salido al mercado.

Uno de los videojuegos más esperados de la historia ha salido por fin al m

ercado este jueves 19 de noviembre, tras años de espera y varios retrasos.

La empresa estadounidense Rockstar Games ha lanzado la sexta entrega principal de la saga de videojuegos ‘Grand Theft Auto’ o ‘GTA’, 13 años después de la publicación de la anterior.

Millones de personas en todo el mundo habían descargado el juego en sus consolas antes incluso del inicio de su distribución oficial. La nueva versión ha obtenido una puntuación inicial de 99 sobre 100 en la web Metacritic y se ha situado, junto a una de las entregas de la saga ‘Zelda’, en lo más alto de la clasificación de los mejores juegos de la historia de este sitio.

Rockstar lanza GTA VI tras 13 años de espera y es un éxito de ventas

La historia del juego transcurre en ‘Vice City’, una ciudad ficticia inspirada en Miami, en Estados Unidos. Los jugadores se adentran en el mundo del crimen organizado encarnando a dos protagonistas, Jason y Lucía.

Entre las características de esta nueva entrega destacan sus gráficos realistas, la amplitud del mundo del juego, las posibilidades de interacción con el entorno y el nivel de detalle de la vida urbana.



El lanzamiento de ‘GTA 6’ es también un acontecimiento económico de peso para la industria del videojuego. El coste de desarrollo se ha estimado como mínimo en 1.000 millones de dólares; una cifra que lo sitúa entre los productos más caros de la historia del sector del entretenimiento.

Según las estimaciones de la empresa de análisis Sensor Tower, hasta ahora se han vendido más de 17 millones de copias del juego, por un valor superior a 1.650 millones de dólares.

La popularidad del título ha llegado al punto de que algunas compañías han concedido días libres a sus empleados para que puedan jugar.

‘GTA 6’ se ha puesto a la venta con un precio base de unos 80 dólares para las consolas PlayStation 5 y Xbox Series X y S. La fecha de lanzamiento de la versión para ordenadores personales aún no se ha dado a conocer.