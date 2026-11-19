Foro Penal postula a Pedro Arévalo al TSJ.

El Foro Penal anunció la postulación del abogado Pedro Arévalo Semprún, coordinador de la ONG en el estado Nueva Esparta, para ocupar un cargo como magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela.

Foro Penal postula a Pedro Arévalo al TSJ

A través de sus redes, la organización hizo el anuncio asegurando que es un reconocimiento a su trayectoria en la defensa de los derechos humanos y el Estado de derecho en el país.

Actualmente, Arévalo Semprún es presidente del Colegio de Abogados, y asiste jurídicamente y en defensa de derechos fundamentales en Nueva Esparta a personas que así lo requieren. También en su red Instagram Arévalo confirmó su disposición a ejercer tal función.