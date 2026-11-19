Docentes: Es humillante el pago que recibimos.
Desde la Casa del Maestro en La Asunción, los docentes nacionales y estatales representados por los diferentes sindicatos rechazaron nuevamente su condición laboral, tras recibir el bono de fin de año, y anuncian presentarse en bloque la semana próxima ante la Gobernación en reclamo del aguinaldo digno que se les prometió.
NUEVAESPARTA | Docentes: Es humillante el pago que recibimos
Fermín Rivero, presidente de Fenatev y coordinador del Comando Intergremial del Magisterio en Nueva Esparta, calificó como «una burla, es humillante lo que acaban de hacer con los maestros, con los jubilados», haciendo referencia a los 67 mil bolívares, equivalente a unos 75 dólares, que les pagaron, incluso destacando que unos solo recibieron 4 mil bolívares.
En esta situación están alrededor de cinco mil docentes dependientes de la gobernación entre activos y jubilados, dijo, por lo que instaron a las autoridades a recapacitar.
«Señor ministro, la mentira se le cayó sola, antes dijo que los maestros ganaban más de 500$, porque entonces el cálculo de los aguinaldos es tan pírrico».
En todo caso, anunció que de no tener una respuesta en los próximos días, el próximo miércoles marcharán hasta la gobernación.