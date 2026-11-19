Docentes: Es humillante el pago que recibimos.

‎Desde la Casa del Maestro en La Asunción, los docentes nacionales y estatales representados por los diferentes sindicatos rechazaron nuevamente su condición laboral, tras recibir el bono de fin de año, y anuncian presentarse en bloque la semana próxima ante la Gobernación en reclamo del aguinaldo digno que se les prometió.

NUEVAESPARTA | Docentes: Es humillante el pago que recibimos



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‎Fermín Rivero, presidente de Fenatev y coordinador del Comando Intergremial del Magisterio en Nueva Esparta, calificó como «una burla, es humillante lo que acaban de hacer con los maestros, con los jubilados», haciendo referencia a los 67 mil bolívares, equivalente a unos 75 dólares, que les pagaron, incluso destacando que unos solo recibieron 4 mil bolívares.



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‎En esta situación están alrededor de cinco mil docentes dependientes de la gobernación entre activos y jubilados, dijo, por lo que instaron a las autoridades a recapacitar.

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‎ «Señor ministro, la mentira se le cayó sola, antes dijo que los maestros ganaban más de 500$, porque entonces el cálculo de los aguinaldos es tan pírrico».

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‎En todo caso, anunció que de no tener una respuesta en los próximos días, el próximo miércoles marcharán hasta la gobernación.