Guaco, Billo’s y Cheo Pardo despiden el año 2026 en La Clave.

La fiesta salsera de Bajo el Árbol celebra su Edición Fin de Año el lunes 28 y el martes 29 de diciembre, con Guaco, Billo’s Caracas Boys y el debut de Cheo Pardo en La Clave junto a DJ Gwiro.

La Clave, el fenómeno cultural que Bajo el Árbol ha construido alrededor de la salsa en Caracas, cierra 2026 con su Edición Fin de Año el lunes 28 y el martes 29 de diciembre. Serán dos noches con Guaco y Billo’s Caracas Boys en tarima y Cheo Pardo y Gwiro en los controles. Como es tradición, los asistentes conocerán la locación 24 horas antes.

Guaco, la Súper Banda de Venezuela, vuelve a La Clave después de protagonizar el reencuentro de septiembre. La acompaña Billo’s Caracas Boys, la orquesta que fundó en Caracas el maestro Luis María “Billo” Frómeta en 1940 y que desde entonces pone a bailar a los venezolanos cada diciembre.

Guaco, Billo’s y Cheo Pardo despiden el año 2026 en La Clave

La edición marca además el debut en La Clave de José Luis “Cheo” Pardo, cofundador de Los Amigos Invisibles y ganador del Latin Grammy, quien hoy lleva su faceta de DJ salsero a las pistas de Nueva York. Comparte la cabina con DJ Gwiro, residente de La Clave, quien desde 1996 dedica su carrera a la investigación, el rescate y la difusión musical.

«Es la mejor fiesta de cierre de año, el encuentro perfecto con amigos y seres queridos», afirma Jean Paul Zeppenfeldt, quien fundó Bajo el Árbol junto a Silvia Cardona. «Como productor, esta edición tiene mucho valor porque es la más alegre del año y la de mayor asistencia. Tener a Cheo por primera vez en La Clave nos llena de emoción, porque él fue inspiración en la creación de este proyecto». Zeppenfeldt adelanta además que el 2027 vendrá lleno de sorpresas para el público de La Clave.

La Edición Fin de Año cuenta con el respaldo de Pepsi, Polar, P.A.N., Pampero, Doritos, Ron Santa Teresa 1796, Grant’s, Plumrose, Onda, Sangría Caroreña, Las Llaves, Empire Keeway, Yummy Rides, Mavesa, Montserratina, El Negro Street Food, nueveonce, Fiat, Amalfi y Avior Airlines, entre otras marcas aliadas.