Exalcaldes de Nueva Esparta cierran fila por la insticionalidad.
10 ex alcaldes del estado Nueva Esparta emitieron un manifiesto en el que fijan posición a favor de la institucionalidad, las libertades políticas y una elección presidencial con garantías.
Exalcaldes de Nueva Esparta cierran fila por la insticionalidad
Aseguran que, habiendo tenido la responsabilidad de gobernar municipios insulares, reconocen la importancia de avanzar hacia una verdadera institucionalización democrática, en lo que señalan, un Tribunal Supremo de Justicia independiente y confiable, un Consejo Nacional Electoral que genere garantías para todos los actores y un cronograma electoral claro que permita recuperar la normalidad constitucional.
Con la firma de este manifiesto, quedan a la orden de todas las acciones que impulsen tales condiciones de país.