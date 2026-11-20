‎Exalcaldes de Nueva Esparta cierran fila por la insticionalidad.

10 ex alcaldes del estado Nueva Esparta emitieron un manifiesto en el que fijan posición a favor de la institucionalidad, las libertades políticas y una elección presidencial con garantías.

‎Exalcaldes de Nueva Esparta cierran fila por la insticionalidad



‎Aseguran que, habiendo tenido la responsabilidad de gobernar municipios insulares, reconocen la importancia de avanzar hacia una verdadera institucionalización democrática, en lo que señalan, un Tribunal Supremo de Justicia independiente y confiable, un Consejo Nacional Electoral que genere garantías para todos los actores y un cronograma electoral claro que permita recuperar la normalidad constitucional.



‎

‎Con la firma de este manifiesto, quedan a la orden de todas las acciones que impulsen tales condiciones de país.