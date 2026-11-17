Activan pago del Ingreso Integral y Bono Especial de Fin de Año para trabajadores públicos.

La Plataforma Patria habilitó el pago del Ingreso Integral correspondiente a noviembre, por un monto de 135.000 bolívares, para los trabajadores de la Administración Pública, junto con el Bono Especial de Fin de Año, de 67.500 bolívares.

Activan pago del Ingreso Integral y Bono Especial de Fin de Año para trabajadores públicos

Ambos beneficios suman 202.500 bolívares, equivalentes a aproximadamente 222 dólares, de acuerdo con la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV) del 13 de noviembre, ubicada en 911,6243 bolívares por dólar.

De acuerdo con reportes del canal Patria Digital en Telegram, durante noviembre también fueron asignados el Bono Único Familiar, de 15.550 bolívares; el bono Corresponsabilidad y Formación, de 106.200 bolívares, y el Bono de Contingencia, de 402.750 bolívares.