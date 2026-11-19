España entra en la recta final hacia las elecciones generales del 29 de noviembre.

España inició este miércoles 18 de noviembre la etapa decisiva de la campaña hacia los comicios generales del próximo 29 de noviembre, en una contienda centrada en el pulso entre el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y el Partido Popular (PP), junto a Vox, Frente Amplio y Podemos, según analistas políticos.

España entra en la recta final hacia las elecciones generales del 29 de noviembre

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística, 38.728.356 personas están habilitadas para votar en esta jornada, de las cuales 35.958.711 residen en territorio español y 2.769.645 en el extranjero.

Desde la apertura oficial de la campaña el pasado sábado, el debate público se ha concentrado en el acceso a la vivienda, el empleo, la inflación, la situación de los servicios públicos, la inmigración y la regeneración institucional, además de los posibles pactos postelectorales en el Congreso de los Diputados.

En la carrera electoral compiten el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (PSOE), Alberto Núñez Feijóo (PP) y Santiago Abascal (Vox), mientras que a la izquierda de los socialistas la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau encabeza el Frente Amplio con el objetivo de evitar la dispersión del voto progresista.

Evaluaciones de analistas locales señalan que el PP, que lidera las proyecciones demoscópicas, plantea los comicios como un plebiscito sobre la gestión de Sánchez. Por su parte, el jefe del Ejecutivo reivindica el desempeño macroeconómico y el alcance de sus políticas sociales, mientras Vox enfoca su campaña en el control migratorio para ampliar su peso parlamentario.

La agenda mediática de la semana tendrá su punto principal este jueves con el debate cara a cara organizado por la Academia de Televisión sobre vivienda, economía, fiscalidad, política social, corrupción, inmigración y política exterior. Posteriormente, el 26 de noviembre, se realizará un segundo encuentro televisado con representantes de las cuatro principales formaciones.

En paralelo a la contienda partidista, el sindicato Comisiones Obreras (CCOO) anunció este miércoles que emprenderá acciones legales contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, luego de que calificara a las organizaciones sindicales de “basura” y “mafia”.

En rueda de prensa, la secretaria general de CCOO de Madrid, Paloma López, informó que presentarán una demanda de conciliación previa a una querella por injurias, calumnias y presunto delito de odio tras las declaraciones emitidas en el contexto de la huelga general del pasado 11 de noviembre, además de accionar legalmente por las intervenciones policiales registradas durante esa jornada.

“No estamos hablando de una crítica política, por dura que sea, sino de expresiones intolerablemente ofensivas e insultantes y de acusaciones que vinculan la actividad de los sindicatos con el acoso, la intimidación y el terror, nada más lejos de la realidad”, expresó López ante los medios.