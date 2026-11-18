Un accidente de tránsito se registró aproximadamente a las 6:30 de la tarde de este martes 17 de noviembre en la avenida Juan Bautista Arismendi, en Nueva Esparta, donde estuvieron involucrados una unidad de transporte y un vehículo particular.

Nueva Esparta: Choque entre unidad de transporte y vehículo particular en la Av. Juan Bautista

Nueva Esparta: Choque entre unidad de transporte y vehículo particular en la Av. Juan Bautista

De acuerdo con la información preliminar, el siniestro movilizó a comisiones de los cuerpos de seguridad y unidades de ambulancia, que acudieron al lugar para atender la situación.

Accidente de tránsito movilizó a organismos de emergencia

Tras conocerse el hecho, funcionarios de seguridad y personal de atención prehospitalaria se trasladaron hasta el sitio del accidente para gestionar la emergencia.

La colisión involucró a una unidad de transporte y un automóvil particular. Sin embargo, hasta el momento no se han precisado las circunstancias en las que ocurrió el impacto.

Se desconoce el estado de salud de los involucrados

Hasta el momento de este reporte, no se había confirmado oficialmente el estado de salud de los pasajeros ni de los conductores de los vehículos involucrados.

Las autoridades mantienen el despliegue en la zona mientras realizan las actuaciones correspondientes para atender la situación y determinar las causas del siniestro.

Se espera que en las próximas horas se conozcan nuevos detalles sobre este accidente registrado en la avenida Juan Bautista Arismendi.