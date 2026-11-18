Migración Colombia expulsó a 22 venezolanos y cuatro terminaron detenidos por la GNB.

Migración Colombia anunció este martes 17 de noviembre la expulsión de 22 ciudadanos extranjeros que acumulaban más de 350 medidas correctivas en el municipio de Sogamoso, departamento de Boyacá, tras un operativo de seguridad coordinado con la Policía Nacional y las autoridades locales, en el marco de las acciones impulsadas por el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella.

A través de su cuenta oficial en X, el organismo explicó que los procedimientos se desarrollaron después de un consejo de seguridad encabezado por el mandatario colombiano, con el objetivo de identificar a personas extranjeras que registraban reiteradas infracciones a las normas de convivencia ciudadana.

Migración Colombia expulsó a 22 venezolanos y cuatro terminaron detenidos por la GNB

La institución señaló que tomó la decisión de expulsarlos «por considerarlos una amenaza a la seguridad y convivencia en Sogamoso». Según el balance divulgado, algunos de los afectados tenían antecedentes por hurto calificado y agravado, tráfico de estupefacientes, extorsión y lesiones personales.

La investigación migratoria también identificó personas que acumulaban hasta 52 medidas correctivas individuales, relacionadas con el porte de armas, la tenencia de sustancias estupefacientes y conductas de irrespeto hacia funcionarios policiales. Para establecer su ubicación, los agentes realizaron labores de verificación conjuntamente con la Alcaldía de Sogamoso y la Secretaría de Gobierno municipal.

Una vez concluidas las actuaciones administrativas, los 22 extranjeros fueron trasladados hacia la frontera con Venezuela, en Norte de Santander. Migración Colombia informó que cuatro de ellos eran requeridos por las autoridades venezolanas por delitos relacionados con drogas, armas, hurto agravado y fuga de presos, por lo que fueron detenidos por efectivos de la Guardia Nacional al momento de su entrega.