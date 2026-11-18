Un motorizado que trabajaba como repartidor de la empresa Yummy falleció este martes tras un accidente de tránsito registrado en el sector Cocheima, municipio Arismendi, estado Nueva Esparta.

Fallece repartidor de Yummy tras presunto impacto con camión en Cocheima, Nueva Esparta

El siniestro ocurrió a la altura del semáforo de Cocheima, en dirección este hacia La Asunción, según los reportes preliminares difundidos sobre el hecho.

De acuerdo con la información inicial, el conductor de la motocicleta habría sido impactado por un camión mientras transitaba por el referido sector.

Accidente de tránsito en Cocheima dejó un motorizado fallecido

Tras registrarse el accidente, comisiones policiales acudieron al lugar para atender la emergencia y resguardar la zona.

En el sitio confirmaron que el conductor de la motocicleta no presentaba signos vitales y había fallecido como consecuencia del siniestro.

Hasta el momento de la publicación de este reporte, la identidad del trabajador de delivery no había sido confirmada oficialmente.

Autoridades investigan las causas del accidente en Arismendi

Las circunstancias que originaron la colisión entre el camión y la motocicleta todavía se desconocen.

Las autoridades mantienen el resguardo del lugar mientras se realizan las actuaciones correspondientes para el levantamiento del cuerpo y las investigaciones del caso.

El hecho generó consternación en Nueva Esparta, especialmente por tratarse de un trabajador que prestaba servicios de reparto en motocicleta.

Reporte Confidencial continuará atento a las informaciones oficiales sobre la identidad de la víctima y las circunstancias de este accidente de tránsito.