Conoce la nueva función de Google Maps con IA que planifica tus viajes y hace reservas por ti

Google ha anunciado la disponibilidad de Ask Maps, la experiencia de chatbot centrada en inteligencia artificial (IA) de Google Maps, en España y otros países europeos como Alemania, al tiempo que ha presentado la capacidad de realizar llamadas a negocios para hacer reservas en nombre del usuario, de momento solo en EE. UU., y la posibilidad de crear rutas personalizadas.

La tecnológica ha compartido en su blog todas las novedades centradas en Ask Maps, que ahora permite buscar citas en los negocios e incluso llamarlos, aunque Ask Maps puede solicitar algunos detalles adicionales antes de mostrar las horas disponibles para acabar de cerrar la reserva.

«Para ayudarte a ir un paso por delante esta temporada, estamos lanzando nuevas funciones en Ask Maps que facilitan la creación de itinerarios, la búsqueda de citas disponibles y la consulta de tus listas en un abrir y cerrar de ojos, para que puedas disfrutar de unas festividades sin estrés», señala Google desde el anuncio en su blog.

La búsqueda de citas abarca desde salones de belleza y cuidado de mascotas hasta talleres mecánicos o restaurantes, y Ask Maps también entiende el contexto si el usuario solicita que busque mesa en los establecimientos que tenga guardados en las listas de Google Maps.

Además, Ask Maps incluye la posibilidad de crear itinerarios paso a paso y recibir detalles en tiempo real de la ruta a medida que se van completando las distintas paradas de la ruta creada.

«Utiliza Ask Maps para planear un día de compras o algo más complejo, como un viaje de tres días con paradas para hacer senderismo por la costa y una cena enfrente del mar», indica Google, para a continuación explicar que el usuario tendrá a mano una guía «con consejos de expertos y marcadores numerados en el mapa para cada parada, lo que facilita la visualización del plan».

Asimismo, este itinerario personalizado se podrá compartir con amigos y familiares, o exportar a Google Docs en el ordenador. Una vez iniciada la ruta, el usuario «recibirá detalles de las condiciones del tráfico en tiempo real, si el lugar de destino está abierto, e incluso cuál será el ambiente en la próxima parada». Es más, en todo momento tendrá la opción de modificar la ruta.

Las novedades de Ask Maps se despliegan desde este lunes en Android e iOS, aunque el servicio de reserva de citas, de momento, solo estará disponible en Estados Unidos y se ampliará a otras regiones pronto.

Por último, Ask Maps amplía su disponibilidad a más de 200 países y territorios con su llegada a 30 países europeos, entre ellos España, Reino Unido y Alemania.

Fuente: El Economista