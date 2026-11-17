Inicia pago de Ingreso Integral de noviembre y bono de fin de año.

La plataforma Patria habilitó este viernes 13 de noviembre el pago del Ingreso Integral correspondiente a noviembre para los trabajadores de la administración pública de Venezuela. El desembolso anunciado es importante, una transferencia que llega acompañada de otro beneficio económico para los empleados estatales.

Se trata del Bono Especial de Fin de Año y de esta manera, los trabajadores que reciban ambos conceptos tendrán un ingreso conjunto de 202.500 bolívares durante esta jornada de pagos.

De acuerdo con la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV) para este viernes, que se ubicó en 911,6243 bolívares por dólar, el Ingreso Integral equivale aproximadamente a US$ 148, mientras que el bono adicional representa cerca de US$ 74.

Monto del Ingreso Integral y el bono de fin de año

Los dos conceptos habilitados por el Gobierno venezolano tienen valores diferentes y se entregan a través del sistema Patria. Estos son los montos anunciados:

Ingreso Integral de noviembre: 135.000 bolívares, equivalentes a cerca de US$ 148.

135.000 bolívares, equivalentes a cerca de US$ 148. Bono Especial de Fin de Año: 67.500 bolívares, equivalentes a aproximadamente US$ 74.

67.500 bolívares, equivalentes a aproximadamente US$ 74. Total de los dos pagos: 202.500 bolívares, unos US$ 222 al cambio oficial.

Las conversiones se realizaron tomando como referencia la tasa del BCV publicada para el 13 de noviembre de 2026. El valor en dólares puede variar de acuerdo con los movimientos de la tasa oficial.

¿Cómo aceptar los pagos en el Sistema Patria?

Para verificar si los dos beneficios económicos ya fueron asignados, los usuarios deben seguir estos pasos:

Ingresar al portal oficial del Sistema Patria.

Iniciar sesión con el número de cédula y la contraseña.

Dirigirse a la sección Protección Social .

. Buscar las notificaciones correspondientes al Ingreso Integral y al Bono Especial de Fin de Año.

Seleccionar la opción Aceptar en los beneficios que aparezcan disponibles.

en los beneficios que aparezcan disponibles. Ingresar a la sección Monedero para comprobar que el dinero esté acreditado.

Una vez completado este procedimiento, los recursos estarán disponibles en el monedero digital para su utilización o transferencia, según las opciones habilitadas.

¿Qué otros bonos paga Venezuela en noviembre?

El Ingreso Integral no es el único beneficio económico habilitado durante noviembre. Según los reportes del Canal Patria Digital, en los primeros 13 días del mes se anunciaron otros desembolsos para diferentes grupos de beneficiarios, entre ellos el Bono Único Familiar, por 15.550 bolívares, entregado el 4 de noviembre; el Bono de Corresponsabilidad y Formación, de 106.200 bolívares, anunciado el 9 de noviembre; y el Bono de Contingencia, por 402.750 bolívares, reportado el 11 de noviembre.

A estos pagos se suma el Ingreso Integral de 135.000 bolívares, habilitado el 13 de noviembre para los trabajadores de la administración pública.